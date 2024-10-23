Надія Мейхер змінила прізвище і російською мовою заявила про "божественні послання"

Екс-солістка оригінального складу гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка після початку повномасштабного вторгнення обрала для себе мовчазну позицію, змінила прізвище та розповіла, чим зараз займається.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, виконавиця створила новий акаунт у соцмережах після того, як у неї відібрали старий.

Якщо на попередньому вона була підписана як Мейхер, то тепер просто Уржумцева. Це прізвище її чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева.

Крім того, Надія в загадковому дописі, написаному російською мовою, зазначила, що до неї прийшло "усвідомлення", яке спонукало змінити свою діяльність.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Співачка розповіла, що багато років тому почала створювати вірші та прозу. З часом вона усвідомила, що це не просто її фантазія, а рядки, які "з’являються з певного простору", адже виявилися пророчими та кармічними. Таким чином, Уржумцева заявила, що вона передає "божественні послання".

"2006-го я почала писати вірші, прозу…За кілька років було багато написано. Тоді для мене це стало не тільки віддушиною, але й усвідомленням того, що вірші я не вигадувала, вони проявились з простору, до якого я автоматично підключалася", - написала мовчунка.

"І через призму життєвого та містичного досвіду народжувалися пророчі, кармічні, життєво-іронічні рядки…Тоді я й не підозрювала, що це було навчання найвищими силами того, що проявляється через мене зараз - божественні послання, які створюються як для всіх, так і за запитом індивідуально", - додала вона.

Де зараз Надія Мейхер і що говорить про війну

У 2014 році, після початку російсько-української війни, Мейхер висловила сподівання на мирне вирішення "конфлікту", зазначивши, що вважає "росіян і українців братніми народами". Вона також підкреслювала свою аполітичність.

Однак після масштабного вторгнення Росії в Україну співачка чітко дала зрозуміти, яка у неї позиція, і відмовилась від попередніх заяв про свою аполітичність.

У перші дні великої війни Мейхер записала відеозвернення, в якому подякувала Збройним Силам України та висловила підтримку своїм українським фанатам. Крім того, зірка почала використовувати українську мову у своїх публікаціях, хоча раніше її дописи здебільшого були написані російською.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Однак з часом виконавиця "перевзулася" і знову повернулася у своїх соцмережах до мови країни-агресора.

Під час повномасштабної війни бізнес-сторінка її бренду дизайнерського одягу Meiher by Meiher в Instagram активно поповнюється новим контентом, де сама співачка позує в своїх вбраннях.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

На деяких фотографіях з магазину зазначена геолокація - Франція. Це змусило деяких фанатів припустити, що саме там нині проживає Надія.

Проте раніше блогер Богдан Беспалов у своєму YouTube-каналі стверджував, що Мейхер живе поруч з Олегом Винником у Німеччині: "Вона зникла, нічого не коментує... По сусідству з Олегом Винником живе вона, в Німеччині. По сусідству, я маю на увазі, не в плані, що в них там квартири поряд. А те, що вони в одній країні, з кінцями туди переїхала Мейхер".