Де зараз зірка 2000-х Василь Бондарчук, чиї хіти не сходили з теле- і радіоефірів

На початку 2000-х Василь Бондарчук був одним із найяскравіших представників української музичної сцени. Його пісні лунали звідусіль. Проте з часом популярність артиста почала спадати, і його ім'я поступово зникло з афіш та екранів.

Де зараз зірка "нульових" і чим займається виконавець сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Василя Бондарчука

Артист народився в місті Сквира, що на Київщині. До початку сольної кар’єри у 2007 році він встиг проявити себе у мюзиклах, оперетах та театральних постановках.

У період з 2007 по 2012 роки співак випустив низку популярних російськомовних хітів, серед яких "Серебром дождей", "Нежная" та "Напополам" - дуетна пісня з Іриною Білик, які принесли йому широку популярність.

У минулому виконавець намагався представити Україну на "Євробаченні", взявши участь у національних відборах у 2007 і 2012 роках. Проте після завершення співпраці з продюсером Юрієм Нікітіним у 2010 році його кар'єра почала поступово згасати.

Без підтримки досвідченого продюсера досягти успіху Василю не вдалося. Попри його заяви про зростання гонорарів під час самостійної діяльності, нові композиції артиста не отримували належної уваги від телеканалів і радіостанцій, які не поспішали включати їх у ротацію.

Пізніше Василь вирішив спробувати свої сили у спорті. У 2013 році артист захопився бодибілдингом і брав участь у чемпіонатах України та Європи, де здобував призові місця.

Василь Бондарчук (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

Де зараз співак

Зараз Василь Бондарчук проживає у Сполучених Штатах, куди переїхав ще до початку повномасштабної війни. Ще під час пандемії COVID-19 він зізнавався, що не має американського громадянства, але повертатися в Україну не планує.

Знаменитість мешкає та працює в Чикаго. У період локдауну він жив за рахунок заощаджень, зароблених раніше.

Василь Бондарчук (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

У США Василь живе разом із сім’єю - дружиною та донькою. Його обраницею є співачка Катя Веласкес, яка брала участь у першій українській "Фабриці зірок". Їхній роман почався у 2005 році, а через три роки, у 2008-му, у пари народилася донька, яку назвали Аріана-Селеста.

Василь Бондарчук з дружиною (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

Днями подружжя засвітилося на весіллі фіналіста першого сезона "Х-Фактора" Олександра Кривошапка, де вони виступали у дуеті.

Василь Бондарчук з дружиною (скріншот)

До слова, після початку великої війни Бондарчук перестав давати інтерв'ю, однак у США долучився до участі у благодійних концертах, організованих на підтримку України.