Під два метри харизми: 6 найвищих акторів Голлівуду

Зріст у кіноіндустрії може бути як перевагою, так і викликом. Та для цих акторів він точно став частиною харизми й екранного образу.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало шість зірок Голлівуду, які не просто вирізняються талантом, а й вражають своїми габаритами - у прямому сенсі.

Бред Геррет (203 см)

Бред Гаррет розпочав кар’єру як стендап-комік і в одному з шоу здобув головний приз - 100 тисяч доларів. Згодом він упевнено заявив про себе в Голлівуді: спершу як актор озвучення, а згодом і як харизматичний виконавець ролей у кіно та на телебаченні.

Його зірковий прорив стався завдяки серіалу "Усі люблять Реймонда", де він блискуче зіграв брата головного героя. Кадр з фільму "Усі люблять Реймонда"

За цю роль Гаррет шість разів номінувався на престижну премію "Еммі" і тричі здобув перемогу в категорії "Найкращий актор другого плану".

Рорі МакКанн (198 см)

У Рорі МакКанна, попри вражаючий зріст, немає в арсеналі ролей, відзначених "Оскаром". Втім, актор став широко відомим завдяки фентезі-серіалу "Гра престолів", де втілив жорсткого, але неоднозначного персонажа Сандора Клігана, більше знаного як Пес. Кадр з фільму "Гра Престолів"

Упродовж кар'єри йому доводилося працювати поруч із такими зірками, як Ніколас Кейдж та Двейн Джонсон.

Двейн Джонсон (196 см)

Цей велетень із Голлівуду спочатку планував іти стопами родини та будувати кар’єру в рестлінгу. Проте доля розпорядилася інакше - режисери запропонували йому шанс, від якого було важко відмовитися.

Двейн Джонсон уперше з’явився на великому екрані у фільмі "Мумія повертається" та одразу увійшов до Книги рекордів Гіннесса як актор із найвищим гонораром за дебютну роль. Кадр з фільму "Форсаж-7"

Серед найуспішніших проєктів Джонсона - серія бойовиків "Форсаж", пригодницька стрічка "Джуманджі: Поклик джунглів" і фільм "Швидше кулі".

Найчастіше йому дістаються образи м’язистих героїв - солдатів, спортсменів чи просто силовиків.

Джейсон Момоа (193 см)

Яскрава зовнішність Момоа зробила його улюбленцем режисерів у жанрі бойовиків та фентезі. Найбільш знаковими стали ролі кхала Дрого в "Грі престолів", супергероя Аквамена та воїна Баби Восса в серіалі "Бачити". Кадр з фільму "Аквамен"

Ліам Нісон (193 см)

опри поважний вік - 72 роки 0 Ліам Нісон не зупиняється й продовжує активно зніматися. Найвизначнішою в його кар’єрі вважається роль Оскара Шиндлера у знаменитій драмі Стівена Спілберга "Список Шиндлера". Кадр з фільму "Бетмен. Початок"

Після цього актор знявся в "Бандах Нью-Йорка", "Реальній любові", "Зоряних війнах: Епізод I - Прихована загроза" та багатьох інших стрічках.

Бен Аффлек (192 см)

Бен Аффлек - один із найбільш високооплачуваних голлівудських акторів, який зумів реалізувати себе також як сценарист, режисер і продюсер. Свого першого "Оскара" Бен отримав за сценарій до фільму "Розумник Вілл Гантінг", який написав разом із Меттом Деймоном. Кадр з фільму "Закон ночі"

В акторському амплуа Аффлеку довіряють найрізноманітніші образи - від військових і батьків родин до супергероїв. Щоправда, його версія Бетмена не мала великого успіху: бойовик отримав кілька антинагород "Золота малина".