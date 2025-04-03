Герої не лише у фільмах! 10 акторів, які врятували людей у ​​реальному житті

Випадкові зустрічі, екстремальні ситуації та миттєві рішення - ці актори опинилися в потрібний момент і не залишилися осторонь, коли комусь загрожувала небезпека. Вони довели, що справжній героїзм не залежить від сценарію.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 акторів, які врятували життя людей у реальному світі.

Джерард Батлер

Кажуть, що добрі справи не заведено афішувати, але Джерард Батлер не соромиться розповідати про власний героїчний вчинок. Під час промо-кампанії фільму "Хвилеломи" актор пригадав, як одного разу ризикнув життям, рятуючи хлопчика, якого затягувало у водну безодню. Без вагань він кинувся на допомогу, проте недооцінив небезпеку і сам опинився на межі утоплення. Джерард Батлер (фото: Вікіпедія)

На щастя, все завершилося добре: Батлер витягнув дитину на берег і доставив до готелю, де лікарі надали хлопцеві необхідну допомогу. За свій відважний вчинок актор був нагороджений медаллю "За відвагу", якою він по праву пишається.

Клінт Іствуд

Усі знають цього актора як відчайдушного героя вестернів, який був особливо популярним у середині минулого століття. Сьогодні Клінту Іствуду вже за 90, але він продовжує свою кар'єру, комфортно почуваючись у режисерському кріслі.

А у похилому віці йому навіть випала нагода врятувати людину від неминучої смерті - і цей випадок заслуговує на увагу. Клінт Іствуд (фото: Вікіпедія)

Під час бенкету один із гостей подавився їжею і опинився у критичній ситуації. На його щастя, поруч був Іствуд, який ще в молодості навчився надавати першу допомогу. Актор швидко зреагував, застосувавши необхідні навички, і допоміг чоловікові знову дихати.

Том Круз

Цього хлопця навряд чи можна назвати ангелом - поза знімальним майданчиком він відомий своєю ексцентричною поведінкою і має за плечима чимало суперечливих вчинків. Однак одного разу Том Круз не зміг залишитися байдужим до жінки, яку збила машина.

Актор залишався поруч із потерпілою до приїзду медиків, підтримував її, розмовляв, щоб вона не втрачала свідомість, а потім навіть вирушив до лікарні, аби переконатися, що з нею все буде добре. Том Круз (фото: Вікіпедія)

Згодом з’ясувалося, що у жінки не було медичної страховки. Не вагаючись, Круз оплатив її лікування, пожертвувавши значну суму, щоб вона отримала найкращий догляд. Це справді вчинок, гідний кумира мільйонів.

Бред Пітт

Варто зазначити, що Бред Пітт - не лише шалено популярний актор, а й людина з великим серцем. Він не раз рятував людей від небезпеки, щоразу опиняючись у потрібний момент у потрібному місці.

Одного разу він буквально витягнув маленьку дівчинку з натовпу шанувальників, які, прагнучи побачити свого кумира, не помітили дитину, що ризикувала опинитися під тиском натовпу. Бред Пітт (фото: Вікіпедія)

Ще один випадок стався на вулиці: Бред помітив жінку, яка не звертала уваги на дорожню ситуацію і не помітила автомобіль, що мчав просто на неї. Актор миттєво зреагував, відштовхнув її вбік, і машина проїхала буквально за сантиметри. Можливо, саме ця реакція врятувала їй життя.

Г'ю Джекман

Цьому відомому акторові довелося рятувати власного сина, якого разом з його друзями майже забрала течія в океан. Спершу Джекман зосередився на тому, щоб врятувати свою кохану людину, а потім повернувся за іншими хлопцями, рятуючи їх життя. Перед Х'ю стояв складний вибір - кого рятувати першим, і ми не можемо засуджувати його за те, що він спершу подбав про сина. Г'ю Джекман (фото: Вікіпедія)

Г'ю Джекман не отримав офіційного визнання за свій вчинок, але здобув значно більше, ніж грамоти та медалі. Для його сина він завжди буде героєм, і цей статус справді безцінний.

Він Дизель

Можливо, на перший погляд, Дизель здається занадто претензійним і "попсовим" актором для рольового бойовика. Однак він довів свою сміливість, коли цього вимагала обставина. Він не зміг залишити без уваги розбитий автомобіль, який потрапив в серйозну аварію. Кадр з фільму "Форсаж-7"

У машині перебували батько з двома дітьми, які не могли вибратися з салону самостійно. Дизель кинувся на допомогу і встиг витягнути сім'ю з автомобіля вчасно - кілька хвилин по тому, машина вибухнула.

Гаррісон Форд

Наші улюблені Індіана Джонс та Хан Соло завжди готові зробити добру справу. Однією з їхніх великих пристрастей є авіація, і саме це допомагає Гаррісону Форду ставати волонтером у тих випадках, коли поблизу зникають люди. Гаррісон Форд (фото: Вікіпедія)

Форд часто подорожує на власному літаку, і неодноразово рятував туристів, які потрапили в неприємності - хтось заблукав, а інші зазнали травм і не могли продовжити подорож самостійно. Навіть будучи людиною похилого віку, Форд не може залишити в біді тих, хто потребує допомоги - це підказує йому серце.

Кейт Вінслет

У нашій добірці знайшлося місце і для ефектної та неймовірно чарівної актриси Кейт Вінслет. Їй довелося врятувати літнього чоловіка - матір свого друга, на особистому острові якого зірка "Титаніка" проводила своє дозвілля. Під час світського прийому, коли почалася гроза, блискавка влучила в будинок, де знаходились гості, і спричинила пожежу. Кадр з фільму "Відпочинок за обміном"

Кейт не вагалася і перш за все подумала про літню матір друга, якій було важко швидко зорієнтуватися в ситуації. В результаті, жінку вдалося врятувати, а актриса заслужила повагу та захоплення своїх шанувальників.

Джонні Депп

Сьогодні репутація актора неоднозначна - він часто потрапляє в неприємності й не завжди поводиться як "хороший хлопець”. Однак одного разу його пристрасть до розваг допомогла врятувати дівчину, яку атакували місцеві хулігани. Джонні Депп (фото: Вікіпедія)

Того дня актор був під впливом алкоголю і наважився влаштувати бійку, в яку також втягнулися його друзі. Це дало дівчині можливість втекти, а незабаром правоохоронці розняли схвильованих чоловіків.

Меттью МакКонахі

На екрані актор не завжди постає в образі відважного героя, але в реальному житті все інакше. Як виявилося, Метью не лише вміє грати на камеру, а й має навички надання першої допомоги. Одного разу під час сеансу сталася надзвичайна ситуація - одному з глядачів стало погано. Меттью МакКонахі (фото: Вікіпедія)

Оточуючі не наважилися діяти та лише просили викликати медиків. Проте МакКонахі не зволікав - він зробив штучне дихання, зафіксував шию потерпілого і перевірив пульс, щоб передати необхідну інформацію лікарям. Його спокій та рішучість викликають захоплення.

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