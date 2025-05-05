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Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров Голливуда

Понедельник 05 мая 2025 10:31
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Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров Голливуда Джейсон Момоа и Дуэйн Джонсон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Рост в киноиндустрии может быть как преимуществом, так и вызовом. Но для этих актеров он точно стал частью харизмы и экранного образа.

РБК-Украина (проект Styler) собрало шесть звезд Голливуда, которые не просто отличаются талантом, но и поражают своими габаритами - в прямом смысле.

Брэд Геррет (203 см)

Брэд Гаррет начал карьеру как стендап-комик и в одном из шоу получил главный приз - 100 тысяч долларов. Впоследствии он уверенно заявил о себе в Голливуде: сначала как актер озвучки, а затем и как харизматичный исполнитель ролей в кино и на телевидении.

Его звездный прорыв произошел благодаря сериалу "Все любят Рэймонда", где он блестяще сыграл брата главного героя.Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров ГолливудаКадр из фильма "Все любят Рэймонда"

За эту роль Гаррет шесть раз номинировался на престижную премию "Эмми" и трижды одержал победу в категории "Лучший актер второго плана".

Рори МакКанн (198 см)

У Рори МакКанна, несмотря на впечатляющий рост, нет в арсенале ролей, отмеченных "Оскаром". Впрочем, актер стал широко известен благодаря фэнтези-сериалу "Игра престолов", где воплотил жесткого, но неоднозначного персонажа Сандора Клигана, больше известного как Пес. Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров ГолливудаКадр из фильма "Игра Престолов"

На протяжении карьеры ему приходилось работать рядом с такими звездами, как Николас Кейдж и Дуэйн Джонсон.

Дуэйн Джонсон (196 см)

Этот великан из Голливуда сначала планировал идти по стопам семьи и строить карьеру в рестлинге. Однако судьба распорядилась иначе - режиссеры предложили ему шанс, от которого было трудно отказаться.

Дуэйн Джонсон впервые появился на большом экране в фильме "Мумия возвращается" и сразу вошел в Книгу рекордов Гиннесса как актер с самым высоким гонораром за дебютную роль.Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров ГолливудаКадр из фильма "Форсаж-7"

Среди самых успешных проектов Джонсона - серия боевиков "Форсаж", приключенческая лента "Джуманджи: Зов джунглей" и фильм "Быстрее пули".

Чаще всего ему достаются образы мускулистых героев - солдат, спортсменов или просто силовиков.

Джейсон Момоа (193 см)

Яркая внешность Момоа сделала его любимцем режиссеров в жанре боевиков и фэнтези. Наиболее знаковыми стали роли кхала Дрого в "Игре престолов", супергероя Аквамена и воина Бабы Восса в сериале "Видеть".Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров ГолливудаКадр из фильма "Аквамен"

Лиам Нисон (193 см)

При почтенном возрасте - 72 года 0 Лиам Нисон не останавливается и продолжает активно сниматься. Самой выдающейся в его карьере считается роль Оскара Шиндлера в знаменитой драме Стивена Спилберга "Список Шиндлера".Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров ГолливудаКадр из фильма "Бэтмен. Начало"

После этого актер снялся в "Бандах Нью-Йорка", "Реальной любви", "Звездных войнах: Эпизод I - Скрытая угроза" и многих других лентах.

Бен Аффлек (192 см)

Бен Аффлек - один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров, который сумел реализовать себя также как сценарист, режиссер и продюсер. Своего первого "Оскара" Бен получил за сценарий к фильму "Умник Уилл Хантинг", который написал вместе с Мэттом Дэймоном.Под два метра харизмы: 6 самых высоких актеров ГолливудаКадр из фильма "Закон ночи"

В актерском амплуа Аффлеку доверяют самые разные образы - от военных и отцов семейств до супергероев. Правда, его версия Бэтмена не имела большого успеха: боевик получил несколько антинаград "Золотая малина".

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