Під час землетрусу у Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя: деталі

Сім'я українського військового загинула під час землетрусу у місті Антакья провінції Хатай. Про долю матері та двох дітей тривалий час нічого не було відомо, вони з 6 лютого перестали виходити на зв'язок.

Родичі підтвердили загибель 46-річної українки та її двох синів у коментарі для " Суспільне ".

Виїхали від війни до родичів до Туреччини

Кілька місяців тому 46-річна Юлія разом із двома синами, 10-річним Захаром та 5-річним Матвієм поїхала до родичів до міста Антакья провінції Хатай. До цього вона жила у Запоріжжі.

Чоловік Юлії – військовослужбовець і на момент землетрусу він перебував у медичній установі у Запоріжжі, проходив лікування після поранення.

Фото з архіву Сергія Петрова

Зв'язку із сім'єю не було з 6 лютого

Як розповів батько Юлії Сергій Петров, донька перестала виходити на зв'язок 6 лютого. Чоловік Юлії планував якомога швидше стати на ноги та поїхати до Туреччини - шукати дружину та синів.

Тільки зараз батькові українки підтвердили, що тіла всієї родини виявили під завалами будинку, де вони орендували квартиру.

"З 6 лютого, коли стався землетрус, вони припинили виходити на зв'язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами", - розповів батько Юлії.

Фото з особистого архіву Сергія Петрова