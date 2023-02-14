ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під час землетрусу у Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя: деталі

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 14 лютого 2023 15:16
Під час землетрусу у Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя: деталі У Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сім'я українського військового загинула під час землетрусу у місті Антакья провінції Хатай. Про долю матері та двох дітей тривалий час нічого не було відомо, вони з 6 лютого перестали виходити на зв'язок.

Родичі підтвердили загибель 46-річної українки та її двох синів у коментарі для "Суспільне ".

Виїхали від війни до родичів до Туреччини

Кілька місяців тому 46-річна Юлія разом із двома синами, 10-річним Захаром та 5-річним Матвієм поїхала до родичів до міста Антакья провінції Хатай. До цього вона жила у Запоріжжі.

Чоловік Юлії – військовослужбовець і на момент землетрусу він перебував у медичній установі у Запоріжжі, проходив лікування після поранення.

Під час землетрусу у Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя: деталі

Фото з архіву Сергія Петрова

Зв'язку із сім'єю не було з 6 лютого

Як розповів батько Юлії Сергій Петров, донька перестала виходити на зв'язок 6 лютого. Чоловік Юлії планував якомога швидше стати на ноги та поїхати до Туреччини - шукати дружину та синів.

Тільки зараз батькові українки підтвердили, що тіла всієї родини виявили під завалами будинку, де вони орендували квартиру.

"З 6 лютого, коли стався землетрус, вони припинили виходити на зв'язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами", - розповів батько Юлії.

Під час землетрусу у Туреччині загинула родина українського військового із Запоріжжя: деталіФото з особистого архіву Сергія Петрова

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кількість загиблих під час землетрусу в Туреччині перевищила 31 тисячу людей.

А ще розповідали про те, що ще один землетрус стався у Румунії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция