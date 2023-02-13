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У Румунії стався сильний землетрус: поштовхи відчувалися ще в чотирьох країнах

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Понеділок 13 лютого 2023 17:43
У Румунії стався сильний землетрус: поштовхи відчувалися ще в чотирьох країнах Фото: У Румунії стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 лютого, у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту у Twitter.

Епіцентр землетрусу знаходився в Крайові, Румунія, за 12 км на північний захід від міста Тиргу-Зіу. Це місто розташоване на південному заході Румунії в провінції Валахія.

Землетрус відчувався у Белграді, а також у Вршаці.

Внаслідок землетрусу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 12 лютого в Грузії зафіксували чотири землетруси.

Крім того, у Туреччині внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули понад 31 тисяча осіб.

Раніше повідомлялося, наскільки можливий землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.

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