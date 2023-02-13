У Румунії стався сильний землетрус: поштовхи відчувалися ще в чотирьох країнах
У понеділок, 13 лютого, у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту у Twitter.
Епіцентр землетрусу знаходився в Крайові, Румунія, за 12 км на північний захід від міста Тиргу-Зіу. Це місто розташоване на південному заході Румунії в провінції Валахія.
Землетрус відчувався у Белграді, а також у Вршаці.
Внаслідок землетрусу ніхто не постраждав.
#Earthquake ( #cutremur ) possibly felt 30 sec ago in #Romania . Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 13, 2023
https://t.co/LBaVNedgF9
https://t.co/AXvOM7I4Th
https://t.co/wPtMW5ND1t
Automatic crowdsourced detection, не seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t
Нагадаємо, 12 лютого в Грузії зафіксували чотири землетруси.
Крім того, у Туреччині внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули понад 31 тисяча осіб.
Раніше повідомлялося, наскільки можливий землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.
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