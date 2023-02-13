Землетруси у Туреччині: кількість загиблих перевищила 31 тисячу

У Туреччині внаслідок низки землетрусів загинули понад 31 тисячу осіб. З постраждалих регіонів евакуювали понад 158 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Директорату з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

У Туреччині з 6 лютого зафіксували два потужних землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 бала, а також 2 724 афтершоки.

Станом на ранок 13 лютого при землетрусах у Туреччині загинули 31 643 особи. З постраждалих провінцій евакуювали 158 165 жителів.

У Туреччині працює понад 12 тисяч одиниць техніки та 35 495 пошуково-рятувальних працівників, серед яких 9 793 іноземні рятувальники.

Нагадаємо, українські рятувальники показали, як допомагають ліквідувати наслідки землетрусів у Туреччині.

Також влада Туреччини заявила, що збитки від землетрусів становлять понад 84 млрд доларів.

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