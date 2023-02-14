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Во время землетрясения в Турции погибла семья украинского военного из Запорожья: детали

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Турция, Вторник 14 февраля 2023 15:16
Во время землетрясения в Турции погибла семья украинского военного из Запорожья: детали В Турции погибла семья украинского военного из Запорожья (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Семья украинского военного погибла во время землетрясения в городе Антакья провинции Хатай. О судьбе матери и двоих детей долгое время было ничего не известно, они с 6 февраля перестали выходить на связь.

Родственники подтвердили гибель 46-летней украинки и ее двух сыновей в комментарии для "Суспільне".

Уехали от войны к родственникам в Турцию

Несколько месяцев назад 46-летняя Юлия вместе с двумя сыновьями, 10-летним Захаром и 5-летним Матвеем поехала к родственникам в город Антакья провинции Хатай. До этого она жила в Запорожье.

Муж Юлии - военнослужащий и на момент землетрясения он находился в медицинском учреждении в Запорожье, проходил лечение после ранения.

Во время землетрясения в Турции погибла семья украинского военного из Запорожья: детали

Фото из архива Сергея Петрова

Связи с семьей не было с 6 февраля

Как рассказал отец Юлии, Сергей Петров, дочь перестала выходить на связь 6 февраля. Муж Юлии планировал побыстрее встать на ноги и поехать в Турцию - искать жену и сыновей.

Только сейчас отцу украинки подтвердили, что тела всей семьи обнаружили под завалами дома, в котором они арендовали квартиру.

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но сегодня нам подтвердили, что их тела нашли под завалами", - рассказал отец Юлии.

Во время землетрясения в Турции погибла семья украинского военного из Запорожья: деталиФото из личного архива Сергея Петрова

Напомним, ранее мы писали о том, что количество погибших во время землетрясения в Турции превысило 31 тысячу человек.

А еще рассказывали о том, что еще одно землетрясение произошло в Румынии.

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Турция