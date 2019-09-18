Очень переживаю за Настю: коллеги Заворотнюк высказались о ее состоянии

Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, а точнее его неизлечимой формой. На текущий момент ее состояние оценивается как очень тяжелое и артистка находится на волоске от смерти. Родные Анастасии Заворотнюк по-прежнему не комментируют слухи о раке, однако коллеги артистки склонны доверять журналистам.

Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в "Моей прекрасной няне", боится беспокоить родных звезды. Как сообщает издание "КП, актер дал комментарий по телефону. Журналисты отметили, что переживания Смолкина о коллеге выдали интонации.

"Борис Григорьевич, вы звонили Анастасии? В каком она состоянии?" - поинтересовались журналисты.

Последовало неловкое молчание.

"Вы сами поняли, что сейчас сказали? Вы думаете, что она может ответить по телефону? Я ничего не знаю. Не знаю больше, чем вы", - добавил Смолкин.

Родственникам актрисы Смолкин также старается не звонить.

"У меня рука не поднимается дергать ее родных и близких. Все, дальше делайте выводы. Я даже не пробовал звонить. Честно", - ответил дрожащим голосом актер.

Смолкин назвал ужасом случившееся со звездой.

Анастасия Заворотнюк и Борис Смолкин (кадр из т/с "Моя прекрасная няня")

Наталья Бондарчук призналась, что ее сестру сгубил рак. В комментарии "МК" сестра Федора Бондарчука заявила, что слухи о раке Заворотнюк - горькая правда.

"Очень переживаю за Настю, я ее снимала в "Гоголе", она очень хороший человек. К сожалению, все, что пишет пресса — правда. У меня были личные контакты Насти. Теперь их нет. У меня сестра сгорела за 4 месяца! Рак — он коварен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет", - отметила Бондарчук.

Речь идет о Елене Бонарчук, которой не стало 10 лет назад. Она была на год младше Заворотнюк (Алене было 47). Долгие годы близкие покойной молчали о болезни, но решились на откровение после слухов о состоянии Заворотнюк.

Как сообщили в ледовом шоу Татьяны Навки, муж Заворотнюк Петр Чернышев временно отошел от дел. Но фигурист вернется на лет в конце октября.

История болезни Заворотнюк

В СМИ сообщают, что у Анастасии Заворотнюк крайне тяжелое состояние из-за четвертой стадии рака головного мозга с метастазами. По одной из версий, артистка сначала лечилась в Польше, но летом врачи отправили умирать домой. Но недавно появилась информация о том, что опухоль была обнаружена весной, в Германии. В апреле немецкие врачи, по слухам, прооперировали артистку. Пришлось сделать трепанацию черепа.

В июне звезда вернулась в Россию. Ее встретила мать, народная артистка Валентина Борисовна Заворотнюк. Она привезла дочь домой, в коттедж семьи в Крекшино. В ночь на 26 июня, по сообщениям журналистов, давление Заворотнюк поднялось (149 на 90), заболела голова. Вызвали скорую.

Заворотнюк больна раком - коллеги актрисы прокомментировали ее состояние (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Врачей "прекрасная няня" встретила, лежа в постели, но вежливо беседовала, рассказала о диагнозе и показала медицинские документы на немецком языке. Российские врачи, как выяснили журналисты, вкололи Заворотнюк трамадол. Давление упало. Оно могло быть вызвано болью и уколами противоопухолевых гормонов.

Сейчас в СМИ пишут, что на прошлой неделе Заворотнюк попала в реанимацию. По данным журналистов, у 48-летней актрисы отекла голова, в итоге ее частично парализовало. Операцию делать опасно из-за истощения организма.

Где лечится актриса

В медицинских кругах рассказали, что родные отправили Анастасию в частную клинику, где оказывают паллиативную помощь (помогают спокойно умереть, когда нет надежды на выздоровление).

"Особенность этой больницы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных. А главное, паллиативная помощь действительно на высшем уровне. В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения. Думаю, именно поэтому семья Заворотнюк выбрала эту клинику, местные специалисты знают свое дело, могут избавить от боли и продлить жизнь. Кстати, лечение тяжелых пациентов не останавливается и в состоянии медикаментозной комы", - сообщил источник "КП".

При этом главный врач Европейского центра онкологии Андрей Пылев сообщил "КП", что актриса "ни разу не обращалась ни за лечением, ни за консультацией".

Стоимость лечения Заворотнюк

Цены в этой больнице простым смертным не подойдут.

"Перед госпитализацией на счет пациента вносится сумма от 5000 евро, для онкологических больных - от 8000. Это депозит на всевозможные анализы, исследования, операции. Сумма не окончательная - как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации - от 1000 евро в сутки. Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 000 евро", - добавил источник издания.

Комментарий Заворотнюк

Видимо, проблемы со здоровьем у актрисы все же есть. Возможно, это не рак мозга, но в беседе с "КП" по телефону голос Заворотнюк был хриплым, как у больного человека.

"Да, это Настя Заворотнюк, что вы хотите?" - спросила она.

На вопрос о том, действительно ли она больна, актриса промолчала. На вопрос о том, сможет ли она сейчас принять участие в мероприятии, Заворотнюк ответила: "нет, пока нет".

Заворотнюк больна раком - коллеги актрисы прокомментировали ее состояние (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Что говорят в театре

Актриса должна была сыграть в Нижнем Новгороде в спектакле "Все мужчины делают это...". Его хотели показать 2 октября.

"Спектакль не состоится по техническим причинам. О болезни Анастасии нам ничего не известно. На мероприятие было продано не так уж много билетов - 112, всем покупателям деньги будут возвращены", - пояснили в концертном агентстве.

Концертному директору артистки Стасу Христову приказали не обсуждать здоровье звезды.

"Мне запретили давать комментарии, поэтому извините", - сообщил "КП" Христов.

Напомним, что ранее в Instagram Заворотнюк почистили все комментарии.