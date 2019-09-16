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В Instagram Заворотнюк почистили все комментарии

STYLERПерсоны    16.09.2019 - 14:44
В Instagram Заворотнюк почистили все комментарии
Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/Zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк последний раз делала пост шесть дней назад

Анастасия Заворотнюк больна раком последней стадии, сейчас у стен больницы дежурит вся ее семья, а состояние самой актрисы ухудшилось. На фоне тяжелой болезни у артистки развилась полиорганная недостаточность и пневмония. Актриса по-прежнему находится в коме. На ее страничке в соцсети Instagram странным образом исчезли все комментарии к последним постам. Там люди желали ей скорейшего выздоровления и писали свои самые лучшие пожелания. Некоторые молились за здоровье Анастасии.

Сейчас в соцсети абсолютно под всеми фотографиями и постами артистки ноль комментариев. Очевидно, что их совсем недавно почистили. Остается неясным - с какой целью это сделали.

Последний пост в Instagram Заворотнюк сделала шесть дней назад.

"Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? :) И не забывайте смотреть "Мою прекрасную няню" по будням в 9.00" - написала она.

В Instagram Заворотнюк почистили все комментарииФото: Анастасия Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как мы ранее сообщали, 13 сентября стало известно, что актриса впала в кому, ее подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. А 14 сентября в СМИ появились сообщения, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - у нее отнялась правая рука.

Все подробности о болезни Анастасии читайте в нашем большом материале, Заворотнюк при смерти: все детали и подробности состояния актрисы

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