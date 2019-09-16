Сколько проживет Заворотнюк: врачи дали крайне печальный прогноз

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк в очень тяжелом состоянии. Врачи дают ей не больше двух лет

Анастасия Заворотнюк при смерти. На фоне рака у актрисы началось воспаление легких, которое еще сильнее ослабило организм звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Сейчас врачи не могут удалить опухоль, ведь любое хирургическое вмешательство только ухудшит состояние актрисы. На фоне этого, специалисты говорят, что Заворотнюк осталось жить совсем мало времени...

Анастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

По словам российского нейрохирурга Александра Тушева, в ситуации с актрисой речь идет о третьей или четвертой стадии рака.

"Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года", - говорит нейрохирург.

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ранее врач-онколог Андрей Пылев также дал крайне неутешительный прогноз. Он говорит, что чтобы продлить жизнь Заворотнюк, нужно обязательно удалять опухоль, проходить курс химиотерапии и принимать медикаменты. Но на сегодняшний день это практически невозможно.

"Данный лечебный цикл, который в среднем длится полгода, является наиболее оптимальным. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны", - сказал Пылев и добавил, что при правильном лечении и терапии человек может жить до двух лет.

Бывали случаи, сказал Пылев, что пациенты проживали с таким диагнозом около пяти лет, но "это исключение из правил".

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)