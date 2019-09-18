Дуже переживаю за Настю: колеги Заворотнюк висловилися про її стан

Анастасія Заворотнюк хвора на рак головного мозку, а точніше на його невиліковну форму. На поточний момент її стан оцінюється як дуже важкий і артистка знаходиться на волосині від смерті. Рідні Анастасії Заворотнюк не коментують чутки про рак, однак колеги артистки схильні довіряти журналістам.

Борис Смолкін, який зіграв дворецького Костянтина у "Моїй прекрасній няні", боїться турбувати рідних зірки. Як повідомляє видання "КП, актор дав коментар по телефону. Журналісти відзначили, що переживання Смолкіна про колегу видали інтонації.

"Борис Григорович, ви дзвонили Анастасії? В якому вона стані?" - поцікавилися журналісти.

Було незручне мовчання.

"Ви самі зрозуміли, що зараз сказали? Ви думаєте, що вона може відповісти по телефону? Я нічого не знаю. Не знаю більше, ніж ви", - додав Смолкін.

Родичам актриси Смолкін також намагається не дзвонити.

"У мене рука не піднімається смикати її рідних і близьких. Все, далі робіть висновки. Я навіть не пробував дзвонити. Чесно", - відповів тремтячим голосом актор.

Смолкін назвав жахом те, що трапилося із зіркою.

Анастасія Заворотнюк і Борис Смолкін (кадр із т/с "Моя прекрасна няня")

Наталія Бондарчук зізналася, що її сестру згубив рак. У коментарі "МК" сестра Федора Бондарчука заявила, що чутки про рак Заворотнюк - гірка правда.

"Дуже переживаю за Настю, я її знімала у "Гоголі", вона дуже хороша людина. На жаль, все, що пише преса — правда. У мене були особисті контакти Насті. Тепер їх немає. У мене сестра згоріла за 4 місяці! Рак — він підступний! Не вибирає, хто зірка, а хто ні", - зазначила Бондарчук.

Мова йде про Олену Бонарчук, якої не стало 10 років тому. Вона була на рік молодша Заворотнюк (Олені було 47). Довгі роки близькі покійної мовчали про хворобу, але зважилися на одкровення після чуток про стан Заворотнюк.

Як повідомили в льодовому шоу Тетяни Навки, чоловік Заворотнюк Петро Чернишов тимчасово відійшов від справ. Але фігурист повернеться на кригу в кінці жовтня.

Історія хвороби Заворотнюк

В ЗМІ повідомляють, що в Анастасії Заворотнюк вкрай тяжкий стан через четверту стадію раку головного мозку з метастазами. За однією з версій, артистка спочатку лікувалася в Польщі, але влітку лікарі її відправили помирати додому. Але нещодавно з'явилася інформація про те, що пухлина була виявлена навесні, в Німеччині. У квітні німецькі лікарі, за чутками, прооперували артистку. Довелося зробити трепанацію черепа.

У червні зірка повернулася в Росію. Її зустріла мати, народна артистка Валентина Борисівна Заворотнюк. Вона привезла донька додому, в котедж сім'ї у Крекшино. У ніч на 26 червня, за повідомленнями журналістів, тиск Заворотнюк піднявся (149 на 90), заболіла голова. Викликали швидку.

Заворотнюк хвора на рак - колеги актриси прокоментували її стан (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Лікарів "прекрасна няня" зустріла, лежачи в ліжку, але ввічливо розмовляла, розповіла про діагноз і показала медичні документи німецькою мовою. Російські лікарі, як з'ясували журналісти, вкололи Заворотнюк трамадол. Тиск упав. Він міг бути викликаний болем і уколами протипухлинних гормонів.

Зараз у ЗМІ пишуть, що минулого тижня Заворотнюк потрапила в реанімацію. За даними журналістів, у 48-річної актриси набрякла голова, в результаті її частково паралізувало. Операцію робити небезпечно яерез виснаження організму.

Де лікується актриса

В медичних колах розповіли, що рідні відправили Анастасію в приватну клініку, де надають паліативну допомогу (допомагають спокійно померти, коли немає надії на одужання).

"Особливість цієї лікарні в тому, що всі служби в ній працюють цілодобово, а пацієнтів приймають в будь-якому стані. Коли в інших установах важкого пацієнта відправляють додому помирати, там двері завжди відкриті. Допомога там дійсно якісна, лікують за європейськими і американськими методиками, роблять всі види операцій на головному мозку для онкологічних хворих. А головне, паліативна допомога дійсно на вищому рівні. У важких випадках завжди збирають консиліум лікарів різних спеціальностей, щоб розробити план лікування. Думаю, саме тому сім'я Заворотнюк обрала цю клініку, місцеві фахівці знають свою справу, можуть позбавити від болю і продовжити життя. До речі, лікування важких пацієнтів не зупиняється і в стані медикаментозної коми", - повідомило джерело "КП".

При цьому головний лікар Європейського центру онкології Андрій Пильов повідомив "КП", що актриса "жодного разу не зверталася ні за лікуванням, ні за консультацією".

Вартість лікування Заворотнюк

Ціни в цій лікарні простим смертним не підійдуть.

"Перед госпіталізацією на рахунок пацієнта вноситься сума від 5000 євро, для онкологічних хворих - від 8000. Це депозит на всілякі аналізи, дослідження, операції. Сума не остаточна - як тільки гроші закінчуються, треба платити знову. Плюс перебування в палаті реанімації - від 1000 євро на добу. Якщо актрису поклали минулого тижня, йдеться про суму від 20 000 євро", - додало джерело видання.

Коментар Заворотнюк

Мабуть, проблеми зі здоров'ям у актриси все ж є. Можливо, це не рак мозку, але в бесіді з "КП" за телефоном голос Заворотнюк був хрипким, як у хворої людини.

"Так, це Настя Заворотнюк, що ви хочете?" - запитала вона.

На питання про те, чи дійсно вона хвора, актриса промовчала. На питання про те, чи зможе вона зараз взяти участь у заході, Заворотнюк відповіла: "ні, поки що ні".

Заворотнюк хвора на рак - колеги актриси прокоментували її стан (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Що кажуть у театрі

Актриса повинна була зіграти в Нижньому Новгороді у виставі "Всі чоловіки роблять це...". Його хотіли показати 2 жовтня.

"Вистава не відбудеться з технічних причин. Про хворобу Анастасії нам нічого не відомо. На захід було продано не так вже багато квитків - 112, всім покупцям гроші будуть повернуті", - пояснили в концертному агентстві.

Концертному директору артистки Стасу Христову наказали не обговорювати здоров'я зірки.

"Мені заборонили давати коментарі, тому вибачте", - повідомив "КП" Христів.

Нагадаємо, що раніше в Instagram Заворотнюк почистили всі коментарі.