Пережив окупацію і російський полон, втік у Білорусі і повернувся в сім'ю: спливли деталі історії кота Макса з Бучі

Від агресії російських окупантів в Україні страждають не лише люди, а й тварини. Чимало історій порятунку чотирилапих вихованців, які вижили в найскладніших умовах і завдяки допомозі волонтерів отримали можливість повернутися до своїх власників - не перестають дивувати.
Зараз стали відомі подробиці дивовижної історії кота на прізвисько Макс з Бучі, який пережив окупацію і викрадення, зумів втекти від відступаючих російських загарбників вже в Білорусі, а потім возз'єднався зі своєю хазяйкою, але вже в Європі.
Деталі пригод пухнастого улюбленця розкрила власниця кота Альона Гончарова, передає "Настоящее время".
Рудий хвостатий гігант - Макс породи мейн-кун, йому вже шість років (народився кіт в Одесі у 2016 році) - у день повномасштабного вторгнення військ РФ гуляв на вулиці в Бучі. Сім'я проживала в будинку неподалік гостомельського аеропорту, який інтервенти атакували в перші години нападу. Чоловік Альони, родом із Донецька, вмовив її з маленьким сином виїхати з міста до Житомира.
"Збиралися в метушні та не змогли знайти Макса, який гуляв у дворі. Микола планував проводити дружину, а потім повернутися за речами і Максом. Проте не встиг. Російський десант уже висадився у Гостомелі", - йдеться у публікації.
Альона згадує, що російські солдати, які окупували Бучу, оселилися у їхньому будинку.
"Вони поставили у дворі БТР. Сусіди не могли знайти і забрати до себе Макса, бо десять днів самі просиділи у підвалі. Був безперервний обстріл. Пізніше їх вивезли коридором. Нам розповідали, що Макса бачили у селищі", - каже вона.
Кіт Макс породи мейн-кун (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)
Коли наприкінці березня війська РФ поспіхом відступали з Бучі, і Київська область була очищена від окупантів, з'ясувалося, що кіт Макс зник.
"Після звільнення до нашої оселі зайшли сапери. У дитячій кімнаті вони виявили розтяжку з гранатою. Приїхали батьки. За їхніми розповідями, весь будинок був розбитий і понівечений", - розповідає Альона.
Сліди "русского мира" в домі родини Олени в Бучі, де місяць перебували загарбники (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)
Хазяйка кота намагалася розшукати Макса, і розміщувала в інтернеті оголошення. І ось через місяць їй зателефонувала на Viber із незнайомого білоруського номера жінка, яка представилася Оленою, та повідомила, що мейн-кун у неї, надіславши відповідне фото.
З'ясувалося, що російські військові викрали кота і на БТР відвезли до Білорусі, а неподалік Гомеля тварині вдалося втекти, після чого Макс прибився до місцевої жительки. І завдяки медальйону на нашийнику з QR-кодом з контактами Альони жінці вдалося зв'язатися з його господинею.
Білоруські волонтери допомогли зробити Максу новий ветеринарний паспорт та чіп, і кота на кордоні передали польським волонтерам, а вони повернули його Альоні, яка на той час уже була в Чехії.
Дорога Макса до своєї власниці була довгою (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)
Жінка розповіла, що Макс сильно схуд, погано їв і був облитий чимось клейким, через що кота довелося постригти. Але зараз тварина повністю відновилася.
Трохи пізніше сім'я переїхала до Іспанії до Валенсії, і пухнастик за два тижні зумів адаптуватися до життя за кордоном.
"У нього чудовий апетит. Він грає, гуляє, шкодить. У нас все добре", - каже Альона, додаючи, що мріє про якнайшвидше повернення в Україну.
Кіт Макс (фото: Альона Гончарова / Courtesy Image)
До речі, перед цим ми розповідали, що біля Бучі влітку з-під завалів будинку врятували кота Біггі - теж породи мейн-кун, і тварина вижила дивом, залишаючись у руїнах тривалий час.
Нагадаємо, що у врятованої кішки Шафи з Бородянки знайшовся справжній власник.