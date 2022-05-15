Оккупанты похитили в Буче кота: Макс проехал Беларусь, Польшу, Чехию и наконец нашел семью

Оккупанты похитили в Буче кота дорогой породы мейн-кун. Рыжий красавец проехал 300 километров в Белорусь, где прибился к местным. К счастью у Макса - так зовут котика - был кулон с данными его владельцев.

Об этом говорится в одном из столичных Telegram-каналов.

Хозяйка Макса Алена с маленьким сыном из-за оккупации уехала из Бучи в Чехию. Около месяца назад ей позвонили с неизвестного номера на вайбер.

Оказалось, что звонок из Беларуси.

"На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет, как вы отнесетесь к белорусам, после всего, что происходит", - сказала звонившая девушка.

Она рассказала, что нашла номер на кулоне котика. После сбросила фото Макса и ошейника с кулоном.

Оказалось, что мейн-куна похитили оккупанты. Кот преодолел более 300 километров от дома, а под Гомелем прибился к местным.

Там волонтеры сделали ему новый ветпаспорт, чип. Кота передали через Польшу в Чехию, где временно живет семья.

Отметим, что коты этой породы вырастают очень крупными. Они имеют величественную осанку и стоят от 5 до 15 тысяч гривен.