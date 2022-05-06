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У спасенной кошки из Бородянки нашелся настоящий владелец: выяснилась вся правда

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 18:54
У спасенной кошки из Бородянки нашелся настоящий владелец: выяснилась вся правда Коллаж РБК-Украина: Кошка из Бородянки после спасения нашла хозяина
Автор: Светлана Мащенко

Выяснилось, что у спасенной кошки из Бородянки, о которой узнала вся страна, есть хозяин, и он никогда ее не бросал. Животное скрылось из-за авиаудара, и владелец его в своей квартире не смог найти.

Об этом рассказали в Facebook Бородянка ONLINE.

Как выяснилось, кошку на самом деле зовут Глория. И жила она не на 7-м этаже, где ее и увидели с улицы, а на восьмом - в квартире со своими хозяевами.

Сейчас кошка у волонтеров, о ней знает вся страна. Ей даже дали имя Шафа - в честь "шафки" в той же Бородянке, которая тоже уцелела в одном из разрушенных домов. У котика есть и свой Instagram - она помогает спасать животных, собирая деньги.

"На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец у которого она прожила более 10 лет, так случилось что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире! Ее искали!" - говорится в посте.

Кошка показалась через месяц после освобождения Бородянки на 7 этаже, а не на 8, где жила.

"Не вините владельца, что бросил ее, он ее не бросал, он ее также искал, она ему очень дорога", - написал автор поста и попросил вернуть животное хозяевам.

Ранее мы писали про историю спасения кошки.

Также сообщалось, что мужчина из Мариуполя прошел пешком в Запорожье вместе с собакой Жужей.

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