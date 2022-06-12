Возле Бучи из-под завалов дома спасли кота редкой породы: Бигги выжил чудом (фото)

Зоозащитники рассказали о спасении кота, обнаруженного под завалами разрушенного дома в селе Горенка возле Бучи Киевской области, которое также пострадало от российских оккупантов и обстрелов. Как пятилетний пушистик смог выжить, оставаясь длительное время в руинах, остается загадкой.

Об этом говорится в сообщении волонтеров "ЗооПатруля" в Facebook .

Спасенное животное зовут Бигги, это метис мейн-куна - редкой породы американских кошек, отличающейся крупными размерами и внушительной массой тела.

Кот из Горенки уже привык к аскетизму и очень неприхотлив, отмечают активисты.

"Он перенял красоту и степенность этой породы. Поэтому вполне может претендовать на звание хозяина в доме. На долю котика выпало немало приключений", - говорится в публикации.

Кот Бигги ластится к своим спасителям (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Хвостатый бедолага долгое время жил в подвале разрушенного пятиэтажного жилого дома, пока его не вытащили из-под руин работники ГСЧС и не передали зоозащитникам, которые теперь взяли над котом шефство, ухаживают за животным и ищут ему нового хозяина.

Кот Бигги смог прожить долгое время под руинами пятиэтажки, пока его не спасли бойцы ГСЧС (фото: instagram.com/zoopatrul.ua)

"Бигги здоровый, кастрированный мальчик пяти лет. Для будущего хозяина, нашедшего общий язык с этим красавцем, котик станет настоящим преданным другом", - рассказали волонтеры.