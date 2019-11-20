Перевозка детей без автокресла в такси: что делать родителям

Штраф за ребенка без автокресла (коллаж: РБК-Украина)

В Украине начнут штрафовать за транспортировку детей без специальных автокресел

Штрафы за перевезение детей без специальных автокресел начали действовать со вторника, 19 ноября. За законопроект № 1150 в конце октября проголосовали 332 депутатов Верховной Рады. Цель нововведения - обеспечить безопасность несовершеннолетних в случае ДТП. И если с владельцами собственных авто все более или менее понятно, то как быть родителям, которые пользуются услугами такси.

На вопрос Styler о том, каким образом перевозчики будут внедрять новшество, и кто будет отвечать за нарушения, ответил представитель одного из популярных сервисов такси в Украине.

Стоит отметить, что законопроектом было добавлено два пункта в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В первом пункте прописано, что за первое нарушение полагается штраф 510 гривен, а за повторное - 850.

Кто понесет материальную ответственность за перевезение ребенка без автокресла в такси

В службе такси однозначно ответили, что сервис не будет нести ответственность, штраф за нарушение ПДД должен будет заплатить водитель. Именно он принимает решение взять пассажиров с ребенком (детьми) без автокресла.

Служба такси, как и родители, наказываться не будут.

В Украине начали действовать штрафы за детей без автокресел (фото: pixnio.com)

Кроме того, у таксиста есть полное право отказаться везти пассажиров с ребенком, если у них нет специального автокресла с собой и они не указали это при заказе.

Нужно срочно ехать, а автокресла нет

В таком случае служба такси предлагает единственный вариант - при заказе указать в комментарии, что необходимо автокресло. И ожидать появления поблизости водителя, у которого есть такое оборудование.

На данный момент, сервис работает над внедрением дополнительной услуги "водитель с автокреслом", которую можно будет выбрать при заказе. Соответственно, она будет стоить дороже.

Что говорят родители, которым приходится часто пользоваться такси

Родители в большинстве согласны с нововведением, которое поможет обезопасить детей. Но это касается тех, у кого есть личные автомобили. А при транспортировке детей в такси существует ряд трудностей.

К примеру, если нужно везти двоих или троих детей, возникают сложности. Ведь комментарий "три автокресла" значительно уменьшит шанс найти нужное авто в районе, где заказывается такси.

В Укпpixnio.com)

Выходом может стать свое автокресло, но его придется носить с собой. И если младенца можно будет потом нести в "люльке", то с более взрослыми детьми все сложнее. Особенно, если необходимо везти двоих или троих детей.

Автокресло автокреслу рознь

Законопроектом прописаны только штрафы, а в "объяснительной записке" сказано, что без автокресел нельзя возить детей ростом до 145 см (или возрастом до 12 лет). А вот типы автокресел по возрасту, требования по стандартам спецсредства не предусмотрены.

Так, существует пять возрастных (весовых) типов автокресел (есть трансформеры "на вырост", сочетающие некоторые группы), стоимость которых в Украине варьируется в пределах от 1 до 7 тысяч гривен. При этом каждый тип должен обеспечивать максимум безопасности именно ребенку такого возраста.

Не совсем понятно, каким образом патрульная полиция будет определять, соответствует ли тип автокресла весу/возрасту ребенка, есть ли ребенку 12, какой у него рост. Ведь законопроект, казалось бы, несет благую цель - уменьшить травматизм и смертность детей из-за ДТП. А на деле получается, что это очередное взимание денег с водителей.