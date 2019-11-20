Перевезення дітей без автокрісла в таксі: що робити батькам

Штраф за дитину без автокрісла (колаж: РБК-Україна)

В Україні почнуть штрафувати за перевезення дітей без спеціальних автокрісел

Штрафи за перевезення дітей без спеціальних автокрісел почали діяти з вівторка, 19 листопада. За законопроект № 1150 наприкінці жовтня проголосували 332 депутатів Верховної Ради. Мета нововведення - забезпечити безпеку неповнолітніх у разі ДТП. І якщо з власниками особистих авто все більш чи менш зрозуміло, то як бути батькам, які користуються послугами таксі.

На питання Styler про те, яким чином перевізники будуть впроваджувати нововведення, і хто буде відповідати за порушення, відповів представник одного з популярних сервісів таксі в Україні.

Варто зазначити, що законопроектом було додано два пункти до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У першому пункті прописано, що за перше порушення накладається штраф 510 гривень, а за повторне - 850.

Хто нестиме матеріальну відповідальність за перевезення дитини без автокрісла в таксі

В службі таксі однозначно відповіли, що сервіс не буде нести відповідальність, штраф за порушення ПДР повинен буде заплатити водій. Саме він приймає рішення взяти пасажирів з дитиною (дітьми) без автокрісла.

Служба таксі, як і батьки, каратися не будуть.

В Україні почали діяти штрафи за дітей без автокрісел (фото: pixnio.com)

Крім того, у таксиста є повне право відмовитися везти пасажирів з дитиною, якщо у них немає спеціального автокрісла з собою і вони не вказали це при замовленні.

Потрібно терміново їхати, а автокрісла немає

В такому випадку служба таксі пропонує єдиний варіант - при замовленні вказати в коментарі, що необхідно автокрісло. І очікувати появи поблизу водія, у якого є таке обладнання.

На даний момент сервіс працює над впровадженням додаткової послуги "водій з автокріслом", яку можна буде вибрати при замовленні. Відповідно, вона буде коштувати дорожче.

Що кажуть батьки, яким доводиться часто користуватися таксі

Батьки в більшості згодні з нововведенням, яке допоможе убезпечити дітей. Але це стосується тих, у кого є особисті автомобілі. А при транспортуванні дітей в таксі існує ряд труднощів.

Наприклад, якщо потрібно везти двох або трьох дітей, виникають складності. Адже коментар "три автокрісла" значно зменшить шанс знайти потрібне авто в районі, де замовляється таксі.

В Україні почали діяти штрафи за дітей без автокрісел (фото: pixnio.com)

Виходом може стати своє автокрісло, але його доведеться носити з собою. І якщо немовля можна буде потім нести в "люльці", то з більш дорослими дітьми все складніше. Особливо, якщо необхідно везти двох або трьох дітей.

Автокрісла бувають різні

Законопроектом прописані тільки штрафи, а у "пояснювальній записці" сказано, що без автокрісел не можна возити дітей зростом до 145 см (або віком до 12 років). А от типи автокрісел за віком, вимоги по стандартам спецзасобу не передбачені.

Так, існує п'ять вікових (вагових) типів автокрісел (є трансформери "на виріст", що поєднують деякі групи), вартість яких в Україні варіюється в межах від 1 до 7 тисяч гривень. При цьому кожен тип має забезпечувати максимум безпеки саме дитині такого віку.

Не зовсім зрозуміло, яким чином патрульна поліція буде визначати, чи відповідає тип автокрісла вазі/віку дитини, чи є дитині 12, який у неї зріст. Адже законопроект, здавалося б, несе благу мету - зменшити травматизм і смертність дітей чеез ДТП. А на ділі виходить, що це чергове стягнення грошей з водіїв.