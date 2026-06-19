Удари по Україні можуть посилитися: Зеленський закликав користуватися укриттями

Росія може посилити удари по Україні, тому під час повітряної тривоги необхідно користуватися укриттями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленськй.

Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін стає слабким.

За його словами, глава Кремля слабшає і політично, і на полі бою, і фізично.

"І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", - наголосив президент.

Фото: Зеленський закликав українці користуватися укриттями (інфографіка РБК-Україна)