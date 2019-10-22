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Переплата за коммуналку: кто из украинцев будет платить больше

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 20:24
Переплата за коммуналку: кто из украинцев будет платить больше
Субсидии в Украине: кто из украинцев будет переплачивать за коммуналку (фото: Униан)

Чтобы получать субсидии доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов

Сегодня, 22 октября, Кабинет министров увеличил норму платы за коммунальные услуги с 15 до 20% среднемесячного дохода домохозяйства. Об этом говорится в постановлении №878.

Норма об увеличении доли коммунальных расходов в доходах для назначения субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Стоит отметить, что по данным Госстата, в первом квартале 2019 года одно домохозяйство тратило на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 19,4% месячных расходов, что составляло 1719,05 грн.

Переплата за коммуналку: кто из украинцев будет платить больше

Субсидии в Украине: кто из украинцев будет переплачивать за коммуналку (фото: РБК-Украина)

Напомним, что получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому. Новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат. Это будет проверка при обращении физического лиц за назначением за государственными выплатами, проверка при предоставлении госвыплат, проверка после завершения госвыплат.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году власть выделит на выплату льгот и субсидий 47 628,6 млн грн, что меньше на 8,3 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

Мы также писали о том, что пенсии в Украине могут не назначить некоторым категориям украинцев. Речь идет о людях, которые намерены оформлять пенсию, но у них нету необходимого стажа.

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