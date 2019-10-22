ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переплата за комуналку: хто з українців буде платити більше

STYLERЖиття    22.10.2019 - 20:24
Переплата за комуналку: хто з українців буде платити більше
Субсидії в Україні: хто з українців буде переплачувати за комуналку (фото: Уніан)

Щоб отримувати субсидії частка комунальних витрат повинна перевищувати 20% доходів

Сьогодні, 22 жовтня, Кабінет міністрів збільшив норму плати за комунальні послуги з 15 до 20% середньомісячного доходу домогосподарства. Про це йдеться в постанові №878.

Норма про збільшення частки комунальних витрат у доходах для призначення субсидій набирає чинності з 1 травня 2020 року.

Варто зазначити, що за даними Держстату, в першому кварталі 2019 року одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 19,4% місячних витрат, що становило 1719,05 грн.

Переплата за комуналку: хто з українців буде платити більше

Субсидії в Україні: хто з українців буде переплачувати за комуналку (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що отримувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому. Новий закон визначає три етапи перевірки соцвиплат. Це буде перевірка при зверненні фізичної осіб за призначенням за державними виплатами, перевірка при наданні держвиплат, перевірка після завершення держвиплат.

Раніше повідомлялося про те, що в 2020 році влада виділить на виплату пільг і субсидій 47 628,6 млн. грн, що менше на 8,3 млрд грн порівняно з 2019 роком.

Ми також писали про те, що пенсії в Україні не можуть призначити деяким категоріям українців. Мова йде про людей, які мають намір оформляти пенсію, але у них немає необхідного стажу роботи.

В Україні з початком осені збільшилася кількість отримувачів субсидій Бідні українці не платитимуть податки: всі подробиці
Новини України субсідіїкоммунальные платежи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся