Переплата за комуналку: хто з українців буде платити більше

Субсидії в Україні: хто з українців буде переплачувати за комуналку (фото: Уніан)

Щоб отримувати субсидії частка комунальних витрат повинна перевищувати 20% доходів

Сьогодні, 22 жовтня, Кабінет міністрів збільшив норму плати за комунальні послуги з 15 до 20% середньомісячного доходу домогосподарства. Про це йдеться в постанові №878.

Норма про збільшення частки комунальних витрат у доходах для призначення субсидій набирає чинності з 1 травня 2020 року.

Варто зазначити, що за даними Держстату, в першому кварталі 2019 року одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 19,4% місячних витрат, що становило 1719,05 грн.

Субсидії в Україні: хто з українців буде переплачувати за комуналку (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що отримувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому. Новий закон визначає три етапи перевірки соцвиплат. Це буде перевірка при зверненні фізичної осіб за призначенням за державними виплатами, перевірка при наданні держвиплат, перевірка після завершення держвиплат.

Раніше повідомлялося про те, що в 2020 році влада виділить на виплату пільг і субсидій 47 628,6 млн. грн, що менше на 8,3 млрд грн порівняно з 2019 роком.

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