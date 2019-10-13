ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев ждет приятный сюрприз с монетизацией субсидий: кому повезет

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 19:02
Украинцев ждет приятный сюрприз с монетизацией субсидий: кому повезет
Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Наличная монетизация субсидий станет доступна всем категориям субсидиантов

Субсидии в Украине можно будет монетизировать после окончания отопительного сезона. Требования к потенциальным субсидиантам, как и правила подачи заявления, - не поменялись, а вот возможность обналичить сэкономленные средства стали более простыми, пишет "Сегодня".

Как сообщается, в начале 2019 года получать "живые" деньги имели право лишь отдельные категории субсидиантов. Сейчас теперь такая возможность предоставляется всем.

В свою очередь монетизация возможна в двух вариантах: наличная или безналичная. Казалось бы, "безналичная монетизация" – такой же вариант выплат, который существовал и раньше. Однако это не так. Разница в том, что раньше сумма, начисленная в виде субсидии, отправлялась сразу на счета компаний – поставщиков коммунальных услуг, получатель субсидии этих денег не видел и не мог ими воспользоваться. Теперь же деньги будут выплачивать не компаниям, а получателю субсидии. При безналичной монетизации в "Ощадбанке" будет автоматически создан счет субсидианта, на который будут перечисляться деньги из бюджета. По окончании отопительного сезона сэкономленные деньги можно будет снять со счета и использовать по своему усмотрению.

Наличная монетизация позволяет получать "живые" деньги каждый месяц, причем не только в "Ощадбанке", а в любом удобном банке (точнее, в любом отделении одного из 38 уполномоченных банков) или в ближайшем отделении "Укрпочты" (деньги также может приносить домой почтальон). Однако, чтобы воспользоваться наличной монетизацией, необходимо подать заявление до 15 октября (тем, кто не подавал такое заявление раньше).

Украинцев ждет приятный сюрприз с монетизацией субсидий: кому повезет

Тарифы ЖКХ в Украине (фото: РБК-Украина)

В связи с монетизацией субсидий в квитанциях на оплату ЖКУ теперь не будет указана скидка в размере субсидии. Там будет вписана вся начисленная сумма за ту или иную коммунальную услугу. Платить субсидианту придется полную стоимость полученных коммунальных услуг: частично – из собственных средств, частично – используя деньги, переведенные на ваш персональный счет размере начисленной субсидии.

Напомним, что украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ.

Раде рекомендуют принять закон о верификации пенсий и субсидий Минфин объяснил позицию МВФ в отношении субсидий
Новости Украины субсидиимонетизация субсидий
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь