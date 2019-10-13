Украинцев ждет приятный сюрприз с монетизацией субсидий: кому повезет

Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Наличная монетизация субсидий станет доступна всем категориям субсидиантов

Субсидии в Украине можно будет монетизировать после окончания отопительного сезона. Требования к потенциальным субсидиантам, как и правила подачи заявления, - не поменялись, а вот возможность обналичить сэкономленные средства стали более простыми, пишет "Сегодня".

Как сообщается, в начале 2019 года получать "живые" деньги имели право лишь отдельные категории субсидиантов. Сейчас теперь такая возможность предоставляется всем.

В свою очередь монетизация возможна в двух вариантах: наличная или безналичная. Казалось бы, "безналичная монетизация" – такой же вариант выплат, который существовал и раньше. Однако это не так. Разница в том, что раньше сумма, начисленная в виде субсидии, отправлялась сразу на счета компаний – поставщиков коммунальных услуг, получатель субсидии этих денег не видел и не мог ими воспользоваться. Теперь же деньги будут выплачивать не компаниям, а получателю субсидии. При безналичной монетизации в "Ощадбанке" будет автоматически создан счет субсидианта, на который будут перечисляться деньги из бюджета. По окончании отопительного сезона сэкономленные деньги можно будет снять со счета и использовать по своему усмотрению.

Наличная монетизация позволяет получать "живые" деньги каждый месяц, причем не только в "Ощадбанке", а в любом удобном банке (точнее, в любом отделении одного из 38 уполномоченных банков) или в ближайшем отделении "Укрпочты" (деньги также может приносить домой почтальон). Однако, чтобы воспользоваться наличной монетизацией, необходимо подать заявление до 15 октября (тем, кто не подавал такое заявление раньше).

Тарифы ЖКХ в Украине (фото: РБК-Украина)

В связи с монетизацией субсидий в квитанциях на оплату ЖКУ теперь не будет указана скидка в размере субсидии. Там будет вписана вся начисленная сумма за ту или иную коммунальную услугу. Платить субсидианту придется полную стоимость полученных коммунальных услуг: частично – из собственных средств, частично – используя деньги, переведенные на ваш персональный счет размере начисленной субсидии.

Напомним, что украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ.