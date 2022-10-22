Перенесення Різдва на 25 грудня: чи будуть додаткові вихідні

Чи буде 25 грудня додатковий вихідний

З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем.

Цього року це неділя, а згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами мають бути додатковими вихідними днями.

У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Наразі воєнний стан було подовжено в Україні вже тричі. Втретє його пролонгували на 90 днів до 21-го листопада. Якщо його знову відтермінують, то додаткового вихідного 26 грудня не буде.

Чому існують дві дати святкування Різдва?

Святкування Різдва 25 грудня часто пов'язують із католицизмом, а 7 січня - з православ'ям. Але насправді дата святкування у всіх однакова, різниця лише у системі літочислення.

1918 року Україна перейшла на григоріанський календар. Це той календар, яким ми користуємось зараз. Західні церкви відзначають Різдво за григоріанським календарем, а східні - за юліанським.

Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня - якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

Це не означає, що ПЦУ готова повністю перейти на святкування Різдва 25 грудня, однак це важлива зміна.