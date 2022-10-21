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Як зміняться дати всіх свят, коли Україна перейде на святкування Різдва 25 грудня

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П'ятниця 21 жовтня 2022 14:20
Як зміняться дати всіх свят, коли Україна перейде на святкування Різдва 25 грудня Як зміняться дати свят при святкуванні Різдва 25 грудня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Суперечки про те, коли святкувати Різдво в Україні 25 грудня або 7 січня палають вже дуже давно. У Європі та інших країнах вже давно це свято відзначається 25 грудня, а в Україні та Росії 7 січня. Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня - якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

У матеріалі Styler читайте, як зміняться дати свят, якщо Різдво відзначатимемо 25 грудня.

Цікаво, що у 2021 році чверть українців (26%) підтримало ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів були проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% не змогли відповісти.

Що зміниться з новим календарем

Якщо Різдво відзначимо 25 грудня, то свята зрушать у датах і виглядатимуть так:

  • Щедрий вечір (Маланки) буде 31 грудня замість 13 січня
  • Василя буде 1 січня замість 14 січня
  • Водохреща буде 6 січня замість 19 січня
  • Вербна неділя пройде так само, оскільки прив'язаний до Великодня
  • Благовіщення буде 25 березня замість 7 квітня
  • Великдень залишиться на такій же даті
  • Юрія буде 23 квітня замість 6 травня
  • Зелені свята не змінюються
  • Різдво Іоанна Хрестителя буде 23 червня замість 7 липня
  • Петра та Павла буде 29 червня замість 12 липня
  • Іллі буде 20 липня замість 2 серпня
  • Маковея буде 1 серпня замість 14 серпня
  • Преображення буде 6 серпня замість 19 серпня
  • Перша Пречиста буде 15 серпня замість 28 серпня
  • Друга Пречиста буде 8 вересня замість 21 вересня
  • Покрова буде 1 жовтня замість 15 жовтня
  • Андрія буде 30 листопада замість 13 грудня
  • Миколая буде 6 грудня замість 19 грудня

До речі, раніше ми писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.

А також розповідали про те, чи українці хочуть перенести святкування Різдва на 25 грудня.

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