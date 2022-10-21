Як зміняться дати всіх свят, коли Україна перейде на святкування Різдва 25 грудня

Суперечки про те, коли святкувати Різдво в Україні 25 грудня або 7 січня палають вже дуже давно. У Європі та інших країнах вже давно це свято відзначається 25 грудня, а в Україні та Росії 7 січня. Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня - якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

У матеріалі Styler читайте, як зміняться дати свят, якщо Різдво відзначатимемо 25 грудня.

Цікаво, що у 2021 році чверть українців (26%) підтримало ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів були проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% не змогли відповісти.

Що зміниться з новим календарем

Якщо Різдво відзначимо 25 грудня, то свята зрушать у датах і виглядатимуть так: