Як зміняться дати всіх свят, коли Україна перейде на святкування Різдва 25 грудня
Суперечки про те, коли святкувати Різдво в Україні 25 грудня або 7 січня палають вже дуже давно. У Європі та інших країнах вже давно це свято відзначається 25 грудня, а в Україні та Росії 7 січня. Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня - якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.
У матеріалі Styler читайте, як зміняться дати свят, якщо Різдво відзначатимемо 25 грудня.
Цікаво, що у 2021 році чверть українців (26%) підтримало ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Разом з тим, 58% респондентів були проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% не змогли відповісти.
Що зміниться з новим календарем
Якщо Різдво відзначимо 25 грудня, то свята зрушать у датах і виглядатимуть так:
- Щедрий вечір (Маланки) буде 31 грудня замість 13 січня
- Василя буде 1 січня замість 14 січня
- Водохреща буде 6 січня замість 19 січня
- Вербна неділя пройде так само, оскільки прив'язаний до Великодня
- Благовіщення буде 25 березня замість 7 квітня
- Великдень залишиться на такій же даті
- Юрія буде 23 квітня замість 6 травня
- Зелені свята не змінюються
- Різдво Іоанна Хрестителя буде 23 червня замість 7 липня
- Петра та Павла буде 29 червня замість 12 липня
- Іллі буде 20 липня замість 2 серпня
- Маковея буде 1 серпня замість 14 серпня
- Преображення буде 6 серпня замість 19 серпня
- Перша Пречиста буде 15 серпня замість 28 серпня
- Друга Пречиста буде 8 вересня замість 21 вересня
- Покрова буде 1 жовтня замість 15 жовтня
- Андрія буде 30 листопада замість 13 грудня
- Миколая буде 6 грудня замість 19 грудня
До речі, раніше ми писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.
А також розповідали про те, чи українці хочуть перенести святкування Різдва на 25 грудня.