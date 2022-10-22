Перенос Рождества на 25 декабря: будут ли дополнительные выходные

Будет ли 25 декабря дополнительный выходной

С 2017 25 декабря в Украине стало официальным выходным днем.

В этом году это воскресенье, а согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующие понедельники по праздникам должны быть дополнительными выходными днями.

В 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с праздника 8 марта.

В настоящее время военное положение было продлено в Украине уже трижды. Третий раз его пролонгировали на 90 дней до 21 ноября. Если его снова продлят, дополнительного выходного 26 декабря не будет.

Почему существуют две даты празднования Рождества?

Празднование Рождества 25 декабря часто связывают с католицизмом, а 7 января – с православием. Но на самом деле дата празднования у всех одинаковая, разница только в системе исчисления.

В 1918 году Украина перешла на григорианский календарь. Это тот календарь, которым мы пользуемся сейчас. Западные церкви отмечают Рождество по григорианскому календарю, а восточные – по юлианскому.

Священный синод ПЦУ 18 октября 2022 разрешил праздновать Рождество 25 декабря – если того желают прихожане. В церквях будут проводить праздничные богослужения, и участники богослужений будут освобождаться от постовых ограничений.

Это не означает, что ПЦУ готова полностью перейти на празднование Рождества 25 декабря, однако это важное изменение.