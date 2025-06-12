Перемога в "МастерШеф" принесла їй 500 тисяч: Наталка Нікішина зізналася, на що витратила виграш (відео)

Куди пішов виграш Нікішиної

Частину грошей Наталка задонатила на ЗСУ. А іншу ж, як виявилося, вона частково витратила на техніку та інструменти для блогінгу.

"Я їх відклала, купила собі все необхідне, що мені потрібно було одразу для того, щоб почати блог. Все інше я відклала на свою справу, скоріш за все. Хай лежить", - розповіла Нікішина.

Нині вона активно займається власним блогом та волонтерить, проводить майстер-класи. За словами Наталки, в середньому її щомісячний дохід складає від 50 тисяч гривень.

Скільки заробляє переможниця "МастерШеф" (скріншот)

Буває так, що місяць, як-от квітень, видається насиченим та щедрим на проекти й рекламні інтеграції. Тоді їй вдається заробити приблизно 150 тисяч.

Нікішина мешкає в Києві, сюди вона переїхала 10 років з Луганська. Зараз Наталка та її обранець орендують квартиру. На місяць вони платять за житло 800 доларів.

А на їжу блогерка витрачає приблизно від 1 тисячі до 1 500 доларів на місяць. За ці кошти, пояснила переможниця "МастерШеф", вона та її обранець купують звичайні продукти.

"Просто зараз все дороге, мені здається, всі про це в курсі. Я можу витратитись на щось, що, наприклад, солодке. Фінік я можу купити, знаю, що вони коштують трошки дорожче, але мені це буде корисніше", - пояснила вона.