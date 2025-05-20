Ектор Хіменес-Браво чесно пояснив, чи мобілізувався до війська
Ектор Хіменес-Браво розставив крапки над і в питанні щодо своєї мобілізації. Зірковий шеф-кухар пояснив, чим саме займатиметься у війську та чому публікував кадри у формі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Ектора.
У ЗМІ з'явилося багато новин саме про мобілізацію ресторатора. Саме тому він пояснив, що пройшов вишкіл в лавах 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" та розпочав з ними співпрацю.
"Бути українським воїном - велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить "Ахіллесу". Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними", - сказав він.
Ектор повідомив, що тепер представлятиме полк, братиме участь в їхніх активностях та допомагатиме із забезпеченням.
"Братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням", - зазначив він.
Ресторатор намагається зсередини зрозуміти, як усе функціонує, які проблеми виникають, а також якими можуть бути шляхи їх вирішення.
Водночас він пообіцяв не зникати із цивільного життя. Проте зараз його увага буде найбільше спрямована на допомогу військовим.
"І так, "МастерШеф" і я в ньому - будемо", - додав він.
Що кажуть в полку "Ахіллес"
Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко роз'яснив, що вони не можуть мобілізовувати іноземців. Водночас він зазначив, що з Ектора міг би вийти "відмінний боєць".
"Він долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє!"
Нагадаємо, напередодні Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі та заявив, що "стане частиною української армії".
Фото та відео шеф-кухаря з військових тренувань спровокували суперечки серед фанів: одні підтримували, а інші звинувачували у піарі. Проте з'ясувалася, що він дійсно допомагатиме підрозділу.
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