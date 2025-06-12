Победа в "МастерШеф" принесла ей 500 тысяч: Наталка Никишина призналась, на что потратила выигрыш (видео)

Куда пошел выигрыш Никишиной

Часть денег Наталья задонатила на ВСУ. А другую же, как оказалось, она частично потратила на технику и инструменты для блогинга.

"Я их отложила, купила себе все необходимое, что мне нужно было сразу для того, чтобы начать блог. Все остальное я отложила на свое дело, скорее всего. Пусть лежит", - рассказала Никишина.

Сейчас она активно занимается собственным блогом и волонтерит, проводит мастер-классы. По словам Натальи, в среднем ее ежемесячный доход составляет от 50 тысяч гривен.

Сколько зарабатывает победительница "МастерШеф" (скриншот)

Бывает так, что месяц, например апрель, выдается насыщенным и щедрым на проекты и рекламные интеграции. Тогда ей удается заработать примерно 150 тысяч.

Никишина живет в Киеве, сюда она переехала 10 лет назад из Луганска. Сейчас Наталка и ее избранник арендуют квартиру. В месяц они платят за жилье 800 долларов.

А на еду блогерша тратит примерно от 1 тысячи до 1 500 долларов в месяц. За эти деньги, объяснила победительница "МастерШеф", она и ее избранник покупают обычные продукты.

"Просто сейчас все дорогое, мне кажется, все об этом в курсе. Я могу потратиться на что-то, что, например, сладкое. Финик я могу купить, знаю, что они стоят немножко дороже, но мне это будет полезнее", - пояснила она.