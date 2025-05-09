Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська вперше за довгий час поділилася сімейними фото з чоловіком

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проєкту Ліза Глинська, яка в листопаді 2024 року стала мамою двійні , розповіла про важливу подію в їхній родині.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Річ у тім, що тиждень тому вона охрестила своїх доньок Соломію і Поліну.

"3 травня - особливий день для нашої сім'ї", - зазначила вона в Stories.

Вона поділилася теплими фото зі своїм чоловіком, Максимом Большаковим, якого не часто показує в блозі.



Ліза Глінська з доньками та чоловіком (скриншот)

На фото чоловік Глінської тримає на руках одну доньку, одягнену в білу хрестильну сукню з мереживом, а сама Ліза ніжно обіймає другу донечку в такому ж вбранні.



Зірка "МастерШеф" похрестила доньок (скриншот)

Для святкового заходу Глінська вибрала довгу сукню-вишиванку ніжно-рожевого відтінку з білою вишивкою. Її чоловік був одягнений у блакитні джинси та білу сорочку з льону.



Чоловік Глінської з донькою (скриншот)

Зазначимо, що малятка на святі були в красивих сукнях із мереживом, білих колготках, а також пінетках.



Ліза Глінська показала нові фото з чоловіком і доньками (скриншот)

На фото Глінська та її чоловік просто світяться від щастя.



Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська показала теплі сімейні фото (скриншот)

Зазначимо, що Ліза Глінська стала мамою в 41 рік.

Понад 15 років тому в її житті сталася трагедія. Дитина народилася мертвою через недбалість лікарів - у неї було обвиття пуповиною, але в пологовому будинку їй не зробили УЗД перед пологами. Якби їй вчасно зробили кесарів розтин, малюка можна було врятувати.

Після цього вона почала займатися кулінарією, щоб відволіктися від сумних думок.

У 2012 році перемогла в проєкті телеканалу СТБ "МастерШеф-2". Потім була суддею цього шоу.

Довгий час вона нічого не говорила про своє особисте життя. А 2021 року приголомшила шанувальників, що виходить заміж.