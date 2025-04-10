"Не відчула провини": Мартиновська відповіла на докори Літвінової через "МастерШеф"

Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська вперше відреагувала на скандальне інтерв'ю Тетяни Літвінової, яке вийшло місяць тому на каналі Аліни Доротюк. Мартиновська розповіла свою версію подій і зізналася, що їй боляче втрачати стосунки з кумою.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну в YouTube.

Дьомін зазначив, що екссуддя кулінарного шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова в інтерв'ю Доротюк, зізналася, що ображена на те, що Мартиновська посіла її місце в проєкті й не сказала їй про це.

Ольга не стала приховувати, що багато хто їй надсилав це інтерв'ю. Це зробила навіть сама Доротюк, можливо, щоб вони помирилися.

"Мені щиро шкода, що ніякі стосунки, навіть класні стосунки, вони не вічні, вони вразливі. Я точно зі свого боку не вважаю ту ситуацію, яка склалася, що я стала суддею, вже після Лізи (Глінської - ред.), зрадою. Я не приховувала цього", - підкреслила Мартиновська.



Ольга Мартиновська - суддя "МастерШеф" (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Вона зазначила, що говорила Тетяні Літвіновій, що вона проходила кастинг на "МастерШеф" як суддя.

"Ти знаєш, якщо зараз копати, відтворити чітко хронологію, що і коли було сказано. До того як прийти на майданчик як суддя, я сказала, що я проходила кастинг, мене запрошували. І ось мене затвердили," - зазначила вона.

Далі Мартиновська розповіла, що це було на озері Комо, де вона святкувала свій день народження.

"Вона щиро мене благословила і сказала: "Так от, дівчинко, іди й спробуй". І працюючи там (на "МастерШеф" - ред.) перший сезон, я жила в неї вдома", - підкреслила Мартиновська.

Водночас вона зазначила, що Літвінову ніхто й ніколи не ображав, зокрема, на "МастерШеф".



Ольга Мартиновська (скриншот відео)

"Я вважаю, що сталося якесь непорозуміння. Або образа. Можливо, була допущена помилка з мого боку, і я навіть не знаю, як потрібно було правильно вчинити в цьому випадку", - прокоментувала вона.

На запитання Дьоміна, чи зателефонувала Мартиновська Тетяні Літвіновій після виходу скандального інтерв'ю в Доротюк, вона відповіла, що ні.

"Я не відчула провини, щоб дзвонити", - чесно відповіла Ольга.

Водночас Мартиновській шкода, що вона може втратити таку дружбу.

"Мені щиро шкода і боляче втратити ці стосунки. Я дуже поважаю Таню і люблю. Я дуже вдячна за все, що вона зробила", - підкреслила суддя "МастерШеф"

"Я не припиняла це спілкування. Чесно. Я до останнього запрошувала на дні народження Віруні, на свій день народження. Не отримуючи відповіді, я розуміла, що щось іде не так. Запитуючи: "Що не так?" - "Все ок". Я думаю, потрібен ще час, щоб прийти до цього спільного бажання прояснити ситуацію", - розповіла вона.

Водночас Ольга Мартиновська зазначила, що це якесь "придумане непорозуміння", і вона може зателефонувати першою.

"У мене немає принциповості, що я не буду дзвонити першою. Можливо, Таня не могла висловити цю образу від самого початку і тільки згодом змогла це сказати, і не мені, а публічно", - підкреслила Мартиновська.

На запитання Дьоміна, чи зателефонує вона Літвіновій після цього інтерв'ю, вона відповіла, що так.

"Я знаю, що настане цей момент і я зроблю цей крок, оскільки вона дорога мені як людина. Вона дійсно багато для мене зробила, вона хрестила мою Віруню і дала величезну кількість порад", - підсумувала кулінар.

Конфлікт Літвінової та Мартиновської

В інтерв'ю Аліні Доротюк екссуддя шоу "МастерШеф" Тетяна Літвінова розповіла, що не спілкується зі своєю кумою Ольгою Мартиновською. Річ у тому, що після того, як Літвінову "вижили" з "МастерШефа", подруга її не підтримала.

Водночас Тетяна зазначила, що в неї з Ольгою не було конфлікту, який міг би стати причиною для припинення спілкування.

У цьому ж інтерв'ю Літвінова зазначила, що її нібито ображали на "МастерШеф", зокрема Ектор Хіменес-Браво. А Мартиновська ніяк не відреагувала на це.