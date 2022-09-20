Перекупи продають їжу з МакДональдс на OLX: які ціни і куди доставляють

Через шалений ажіотаж киян на бургери й картоплю фрі з МакДональдс служба доставки була змушена зупинити роботу. Але перекупники не втрачають можливості заробити і вже продають фаст-фуд на OLX.
Куди везуть та скільки коштує доставка - читайте нижче в матеріалі Styler.
У соціальних мережах уже почали з'являтися фото перекупників біля відкритих точок МакДональдс.
Вони забирають замовлення в кур'єрів служби доставки та везуть до місця призначення або взагалі продають їжу онлайн.
Перекупи біля "маків" (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)
У коментарях під дописом користувачі хвалять "підприємницьку жилку" перекупників і кажуть, що "ми не в совку, щоб бізнес ініціативи засуджувати".
Інші користувачі пишуть, що вже натрапляли онлайн на оголошення про доставку.
На сервісі купівлі/продажу OLX теж можна знайти декілька таких оголошень.
Зазвичай перекупники діють за такою схемою: забирають замовлення в кур'єрів і доставляють у віддалені локації.
В оголошеннях пишуть про фіксовані ціни на доставку з лівого берега, а саме 200 гривень. За кожен додатковий кілометр від закладу до вашого дому доведеться доплатити 18 гривень. Якщо ж доставка здійснюється в Київську область, то ціна за 1 кілометр 25 гривень.
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Проте не доставкою єдиною! Є й такі перекупники, які відправлять ваше замовлення Новою Поштою за 50 гривень.
Але, яким доїде ваш БігМак та як скоро - питання риторичне.
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Нагадаємо, що 20 вересня у Київ повернулися "маки". Три відкриті ресторани знаходяться на лівобережній частині столиці за такими адресами:
Щоправда, зараз заклади працюють лише на доставку, повноцінно посидіти у "маках" можна буде з жовтня.
У перший же день роботи біля ресторанів утворилися величезні черги. Через величезний попит у Glovo навіть зникла вкладка "Їжа", де можна було замовити довгоочікуваний чизбургер чи іншу продукцію МакДональдс. А кур'єри закінчилися через 20 хвилин після відкриття "маку".
Додамо, що графік роботи ресторанів МакДональдс - з 9:00 до 21:00.
"Маки" закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.
При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Раніше ми давали детальну інструкцію, як і де замовити їжу з МакДональдс.
Дивіться також меню МакДональдз із новими цінами.