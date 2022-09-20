Перекупщики продают еду из МакДональдз на OLX: какие цены и куда доставляют

Перекупщики возле "маков"

В социальных сетях уже начали появляться фотографии перекупщиков у открытых точек МакДональдс.

Они забирают заказы у курьеров службы доставки и везут к месту назначения или вообще продают еду онлайн.

Перекупы возле "маков" (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

В комментариях под сообщением пользователи хвалят "предпринимательскую жилку" перекупщиков и говорят, что "мы не в совке, чтобы бизнес инициативы осуждать".

Другие пользователи пишут, что уже наталкивались онлайн на объявления о доставке.

Сколько стоит доставка?

На сервисе купли/продажи OLX можно найти несколько таких объявлений.

Обычно перекупщики действуют по такой схеме: забирают заказы у курьеров и доставляют в отдаленные локации.

В объявлениях пишут о фиксированных ценах на доставку с левого берега, а именно 200 гривен. За каждый дополнительный километр от заведения до вашего дома придется доплатить 18 гривен. Если же доставка производится в Киевскую область, то цена за 1 километр 25 гривен.

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Однако не доставкой единственной! Есть и такие перекупщики, которые отправят ваш заказ Новой почтой за 50 гривен.

Но, каким доедет ваш БигМак и как скоро - вопрос риторический.

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Как работает МакДональдс сейчас

Напомним, что 20 сентября в Киев вернулись "маки". Три открытых ресторана находятся на левобережной части столицы по следующим адресам:

ул. Гагарина, 2-А

ул. Бажана, 3-Б

ул. Гришко, 7

Правда, сейчас заведения работают только на доставку, полноценно посидеть в маках можно будет с октября.

В первый же день работы у ресторанов образовались огромные очереди. Из-за огромного спроса у Glovo даже исчезла вкладка "Еда", где можно было заказать долгожданный чизбургер или другую продукцию МакДональдс. А курьеры закончились через 20 минут после открытия "мака".

Добавим, что график работы ресторанов МакДональдс - с 9:00 до 21:00.

"Маки" будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.