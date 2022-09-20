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МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились

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Київ, Вівторок 20 вересня 2022 10:01
МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились Фото: у Києві відкрився МакДональдс (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

20 вересня у Києві відкрилося кілька ресторанів МакДональдс, які розташовані на лівому березі столиці. Щоправда, зараз "мак" працює лише на доставку, повноцінно посидіти у закладах можна буде з жовтня.

Що відбувається у перший день відновлення роботи МакДональдс у Києві - читайте і дивіться у матеріалі Styler.

Шалені черги у МакДональдс

Першого дня роботи ресторанів утворилися величезні черги у відкриті віконця "маків". Стояли там переважно кур'єри Glovo.

Через 20 хвилин відкриття кафе у служби доставки вже закінчилися кур'єри, оскільки ажіотаж із замовленнями виник нечуваний.

Очевидно, українці так скучили за улюбленим фастфудом, що зараз зробити замовлення в МакДональдсі вже майже нереально.

МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчилисьМакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчилисьМакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчилисьМакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились

Біля "маків" утворилася черга з кур'єрів Glovo (фото: РБК-Україна)

Glovo дало збій

Через величезний попит у Glovo навіть зникла вкладка "Їжа", де можна було замовити довгоочікуваний чизбургер чи іншу продукцію МакДональдс.

Кур'єри з доставки також закінчилися через 20 хвилин після відкриття "маку".

МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились

Скріншот Glovo

Зазначимо, що перше замовлення сьогодні було видано у МакДональдсі на Дарниці. На Позняках робота розпочалася з невеликим запізненням.

Найближчим часом відкриється ще кілька закладів у Києві та на західній частині країни. У жовтні МакДональдс почне працювати повноцінно.

В столиці поки що доставка працюватиме в районі метро Дарниця та Чернігівська, пл. Дарниця, а також уздовж проспекту Бажана на Осокорках, Позняках, Харківській та Вирлиці.

На правому березі міста доставка поки що недоступна.

МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчилисьМакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились

У Києві запрацював МакДональдс (фото: РБК-Україна)

Що по цінам?

Зауважимо, що в МакДональдс помітно виросли ціни на всіма улюблені страви. До війни ціни були значно меншими.

Так, за чізбургер доведеться заплатити 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Якщо раніше БігТейсті коштував 112 грн, то зараз - 154 грн. Ціна на ДаблЧізбургер від 61 грн зросла до 81 грн, а БігМак виріс у вартості з 69 грн до 92 грн.

За велику Coca-Сola, Sprite та Fanta (500 мл) українці будуть віддавати 40 грн.

Нове меню буде діяти лише на основному прилавку, МакДрайві та МакЕкспресі.

МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились

МакДональдс відкрився: величезні черги, збої в Glovo, а кур'єри вже закінчились

Нове меню в МакДональдс

Як працюватимуть ресторани МакДональдс

"Маки" закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Графік роботи ресторанів МакДональдс - з 9:00 до 21:00.

Тримайте детальну інструкцію щодо того, як і де замовити їжу з МакДональдса.

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МакДональдс Київ
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