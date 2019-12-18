Перекрыли на ремонт: в Киеве аварийно просел один из главных мостов

Мост Патона аварийно просел (Фото: РБК-Украина)

Ограничение на проезд по мосту Патона действует до 23 декабря

На мосту Патона в Киеве выявлено аварийное проседание покрытия. Было зафиксировано разрушение плиты автопроезда и начаты аварийно-восстановительные работы. Для этого ввели ограничение на проезд, которое продлится до 23 декабря.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" рассказали, что ремонтные работы будут проводиться круглосуточно.

С вечера 17 декабря частично ограничено движение на крайней правой полосе в направлении левого берега столицы.

Не исключено, что восстановить движение по всем полосам на мосту удастся раньше намеченного срока.

Мост Патона аварийно просел - ограничено движение из-за ремонтных работ (Фото: kyivcity.gov.ua)

Как отмечают ученые, мост Патона находится в критическом состоянии и его срок эксплуатации уже истек. Еще год назад было зафиксировано разрушение поперечных балок моста.

В ноябре 2019-го назад представитель Института электросварки Валерий Позняков призвал прекратить передвижение по мосту грузового транспорта весом от 10 тонн и более и предупредил, что если не начать реконструкцию, то он начнет разрушаться.

Мост Патона был введен в эксплуатацию в Киеве в 1953 году и является первым в мире цельносварным мостом длиной 1543 метра.