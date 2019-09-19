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В Киеве "устал" еще один мост: недавно отчитались о ремонте (фото)

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 17:10
В Киеве "устал" еще один мост: недавно отчитались о ремонте (фото)
Мост в Киеве начал разрушатся после ремонта (коллаж: РБК-Украина)

Отремонтированный мост продержался всего два года

В Киеве начал разрушаться еще один мост. В этот раз неприятности постигли путепровод возле станции метро "Нивки", который чуть более двух лет назад открыли после капремонта.

Соответствующие фото опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

На снимках видно, что бетонные пролеты под мостом заметно "посыпались". Сейчас на мосту работают ремонтники, пытающиеся избежать дальнейших разрушений.

"Что уже? Восстановленный мост вблизи со станцией метро Нивки уже начинает понемногу сдавать позиции... Возникает законный вопрос - что пошло не так?" - сказано в сообщении паблика.

В Киеве &quot;устал&quot; еще один мост: недавно отчитались о ремонте (фото)

Мост в Киеве начал разрушаться после ремонта (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить что мост был закрыт для движения в мае 2017 года. А после ремонтных работ его торжественно открыли на День Независимости - 24 августа того же года.

Пользователи сети иронизируют в комментариях над очередным "уставшим" киевским мостом, виня во всем воровство и фуры.

  • Украли чуть больше, чем можно было.
  • Песка побольше, цемента поменьше, - реалии современной Украины.
  • Большегрузы пошли не так. С перегрузом пошли. И регулярно ходят. И не только по этому мосту, а и по всему городу.

В Киеве &quot;устал&quot; еще один мост: недавно отчитались о ремонте (фото)

Мост в Киеве начал разрушаться после ремонта (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что Андрей Богдан встретился с фотомоделью,которая "борется" за мосты, и обсудил визит Зеленского в Днепр.

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