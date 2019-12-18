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Перекрили на ремонт: у Києві аварійно просів один з головних мостів

STYLERЖиття    18.12.2019 - 09:45
Перекрили на ремонт: у Києві аварійно просів один з головних мостів
Міст Патона аварійно просів (Фото: РБК-Україна)

Обмеження на проїзд мостом Патона діє до 23 грудня

На мосту Патона у Києві виявлено аварійне просідання покриття. Було зафіксовано руйнування плити автопроїзду і розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Для цього ввели обмеження на проїзд, яке триватиме по 23 грудня.

У комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли, що ремонтні роботи будуть проводитися цілодобово.

З вечора 17 грудня частково обмежено рух на крайній правій смузі в напрямку лівого берега столиці.

Нне виключено, що відновити рух всіма смугами мосту вдасться раніше наміченого терміну.

Перекрили на ремонт: у Києві аварійно просів один з головних мостів

Міст Патона аварійно просів - обмежено рух через ремонтні роботи (Фото: kyivcity.gov.ua)

Як наголошують вчені, міст Патона знаходиться в критичному стані і його термін експлуатації вже закінчився. Ще рік тому було зафіксовано руйнування поперечних балок моста.

У листопаді 2019-го тому представник Інституту електрозварювання Валерій Позняків закликав припинити пересування мостом вантажного транспорту вагою від 10 тонн і більше та попередив, що якщо не почати реконструкцію, то він почне руйнуватися.

Міст Патона був введений в експлуатацію в Києві в 1953 році і є першим у світі суцільнозварним мостом завдовжки 1543 метри.

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