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Пеня вернется: украинцам усилят наказание за долги по коммуналке

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 21:52
Пеня вернется: украинцам усилят наказание за долги по коммуналке
Долги за коммуналку (фото: РБК-Украина)

Долги за коммунальные услуги увеличатся из-за пени

Долги за коммуналку уже достигли 69 млрд гривен. Данная сумма может скоро увеличится, потому что уже в мае возвращается пеня. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

Пеня будет насчитываться с 21 мая. Но штрафы будут начисляться только на задолженность, которая появится со следующего месяца. Платить придется в  том случае, если задолженность за коммунальные услуги составит более 340 гривен.

Эксперты рассказали, что платить пеню будут не все. Кто будет платить, решит тот или иной оператор по предоставлению жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь, юристы рассказали, что если пеню все-таки насчитали, но вас не предупредили об этом, то ее платить не стоит.

Долги за коммуналку (видео: YouTube/Сегодня)

"Самим предприятиям, предоставляющим услуги, очень сложно доказать и обосновать объемы счетов, которые они выставляли жителям. Пусть предприятие обращается в суд", - отметила адвокат Вита Струкова.

Но, должники должны больше бояться не пени, а штрафов. Компании имеют право взыскать штрафы без предупреждения. Кроме того, что написано в договоре, компании могут насчитать еще 3% и индекс инфляции.

Стоит отметить, что эксперты напомнили, что должников лишат субсидий. Кроме того, могут даже отключить свет или газ.

Напомним, по словам председателя ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, субсидии получают самые бедные украинцы, и далеко не все из них платят за коммунальные услуги вовремя.

Ранее сообщалось, что в правительстве говорят о том, что субсидии могут перевести в безналичную форму, если у украинцев обнаружили долги по коммуналке, говорят в правительстве.

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