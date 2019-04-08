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Долги растут: что грозит тем, кто вовремя не платит за коммуналку

STYLERЖизнь    08.04.2019 - 13:26
Долги растут: что грозит тем, кто вовремя не платит за коммуналку
Фото: Долги за коммуналку (коллаж РБК-Украина)

Субсидии могут перевести в безналичную форму, если у украинцев обнаружили долги по коммуналке, говорят в правительстве

Монетизация субсидий продолжается в Украине. Но если украинцы допустили в оплате коммуналки просрочки и долги, то в следующем периоде субсидия будет назначаться в безналичной форме. Такие изменения готовят украинцам в Кабинете Министров, заявил заявил министр социальной политики Андрей Рева во время брифинга.

Он напомнил, что сейчас субсидии не назначают, если обнаружено, что у домохозяйства, которое претендует на субсидию, есть месячная задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Субсидию могут возобновить после погашения долга, добавил он.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочки с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - уточнил Рева.

В то же время министр добавил: если по окончанию этого периода выплаты от украинцев придут в норму, то тот, кто получает субсидию, сможет вновь перейти на денежную форму ее выдачи. В правительстве говорят, что такие изменения должны установить более эффективные отношения государства с теми, кто получает субсидию.

Также в планах правительства - принятие такого решения: если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, то тогда такие просрочки при назначении гражданам субсидии учитываться не будут.

Долги растут: что грозит тем, кто вовремя не платит за коммуналкуФото: Субсидии в Украине (РБК-Украина)

Таким образом монетизация субсидий уже изменилась на демонетизацию, написал на своей странице в Facebook Андрей Герус, Председатель ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

"Ранее Правила предусматривали, что человек получил наличными и не заплатил (имеет долг за 1 месяц), то его лишают субсидий. Но конечно, это не выход, ведь если лишить такого бедного человека субсидий, то он совсем перестанет платить. Тогда что делать с миллионами должников - забирать жилье? Или покрывать их долги, а таких уже под 65 млрд грн, из бюджета, то есть деньгами других налогоплательщиков?", - написал он.

По его словам, теперь, даже если субсидиант получил деньги и не заплатил, то его не лишают субсидии, а переводят назад на немонетизованную субсидию.

Долги растут: что грозит тем, кто вовремя не платит за коммуналкуФото: Долги за коммунальные услуги могут изменить принцип выдачи субсидий (РБК-Украина)

"Думаю, скоро половина субсидиантов вернутся обратно на немонетизованную субсидию, а попутно мы еще получим прирост долгов. Вам, возможно, иногда кажется, что я порой не поддерживаю якобы прогрессивные либеральные реформы. Я поддерживаю настоящие реформы. Но я считаю, не достаточно быть теоретиком, а надо понимать практические последствия. Поэтому не готов поддерживать вредные эксперименты и бездумно повторять чужие тезисы", - добаил эксперт.

Однако время все расставляет по своим местам: будет видно, где продуманная реформа, а где - предвыборное политиканство, которое еще нам придется оплатить, подытожил Андрей Герус.

Напомним, ранее глава столичной перечислил главные мифы о субсидии и подробно рассказал о том, как получить субсидию без усилий и даже не выходя из дома.

Также стало известно, кому нужно будет подать новое заявление для того, чтобы оформить субсидию.

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