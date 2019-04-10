Украинцы не платят за коммуналку: куда тратят деньги от субсидий

Фото: Долги за коммуналку (коллаж РБК-Украина)

Субсидии получают самые бедные украинцы, и далеко не все из них платят за коммунальные услуги вовремя, напоминает Андрей Герус

Монетизация субсидий проходит в Украине: граждане получают средства на оплату коммунальных услуг наличными на руки.

Уже есть первые результаты монетизации, по которым можно делать вывод о последствиях от реализации этой идеи, пишет не своей странице в Facebook Андрей Герус, председатель ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

По его словам, у Киевводоканала уровень оплаты от таких "монетизированных" субсидиантов составил лишь 62%. В Киевтеплоэнерго - лишь 73%. То есть сейчас мы видим, что не все платят за коммунальные услуги вовремя.

"В целом по Украине у водоканалов уровень платежей от субсидиантов составил от 60% до 70%. Скорее всего, похожая ситуация по другим жилищно-коммунальным услугам, кроме электроэнергии, где уровень платежей обычно выше," – пишет Андрей Герус.

Эксперт напоминает, что на субсидиях находятся самые бедные люди, поэтому ожидать, что они сохранили эти деньги, чтобы в середине апреля заплатить за февраль, было бы наивно.

Фото: Монетизация субсидий действует в Украине (РБК-Украина)

"Эти деньги потрачены на другие нужды. Итак, наши налоги, которые мы платили, чтобы поддержать самые бедные слои населения, не были потрачены согласно задекларированных целей. Но газ, тепло, электроэнергия были потреблены", - констатирует эксперт.

По его словам, чтобы покрыть такие неоплаченные затраты, есть 2 варианта:

Во-первых, экономить на качестве для всех потребителей.

"Условно, если часть потребителей платит, чтобы получить автомобиль Skoda, а часть не платит ничего, то в среднем можно всем купить Запорожец. Отключение горячей воды, тепла, порывы теплотрасс, желтая вода - из этой серии", - пишет он.

Во-вторых, может быть компенсация из бюджета, то есть нашими налогами еще раз компенсируют то, на что уже один раз пошли наши налоги (на субсидии).

"В целом уровень долгов за ЖКУ на конец февраля составил рекордные 69,5 млрд грн. Нет сомнения, что на конец марта мы снова увидим резкий прирост долгов. Конечно, так проводить монетизацию в таких условиях было неправильно. Бедные люди будут действовать, как бедные люди, для понимания этого не надо заканчивать Гарвард", - замечает он.

Но, к сожалению, даже некоторые представители общественного сектора не всегда действуют как эксперты, убежден Андрей Герус.

"Ну и конечно, это была дорогая попытка банального предвыборного подкупа, грамотная и ответственная монетизация так не делается", - высказывает он свое мнение.

Напомним, ранее стало известно, что грозит тем украинцам, которые имеют субсидии, но вовремя не платят за коммунальные услуги.

Также глава столичной юстиции дал перечень советов, которые помогут без особых усилий получить субсидию.