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Пеня повернеться: українцям посилять покарання за борги по комуналці

STYLERЖиття    19.04.2019 - 21:52
Пеня повернеться: українцям посилять покарання за борги по комуналці
Борги за комуналку (фото: РБК-Україна)

Борги за комунальні послуги збільшаться через пеню

Борги за комуналку вже досягли 69 млрд гривень. Дана сума може скоро збільшиться, тому що вже в травні повертається пеня. Про це йдеться в сюжеті програми "Сегодня" на телеканалі "Україна".

Пеня буде нараховуватися з 21 травня. Але штрафи будуть нараховуватися тільки на заборгованість, яка з'явиться з наступного місяця. Платити доведеться в тому випадку, якщо заборгованість за комунальні послуги становитиме понад 340 гривень.

Експерти розповіли, що платити пеню будуть не всі. Хто буде платити, вирішить той чи інший оператор з надання житлово-комунальних послуг.

У свою чергу, юристи розповіли, що якщо пеню все-таки нарахували, але вас не попередили про це, то її платити не варто.

Борги за комуналку (відео: YouTube/Сьогодні)

"Самим підприємствам, що надають послуги, дуже складно довести і обгрунтувати обсяги рахунків, які вони виставляли жителям. Нехай підприємство звертається в суд", - зазначила адвокат Віта Струкова.

Але боржники повинні більше боятися не пені, а штрафів. Компанії мають право стягнути штрафи без попередження. Крім того, що написано в договорі, компанії можуть нарахувати ще 3% та індекс інфляції.

Варто зазначити, що експерти нагадали, що боржників позбавлять субсидій. Крім того, можуть навіть вимкнути світло чи газ.

Нагадаємо, за словами голови асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрія Геруса, субсидії отримують найбідніші українці, і далеко не всі з них платять за комунальні послуги вчасно.

Раніше повідомлялося, що в уряді говорять про те, що субсидії можуть перевести в безготівкову форму, якщо в українців виявили борги по комуналці, кажуть в уряді.

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