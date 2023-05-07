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У Пенсійному фонді зробили важливу заяву, яка стосується всіх пенсіонерів

У ПФУ зробили важливу заяву (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Через війну в Україні багато пенсіонерів втратили доступ до послуг, які надає Пенсійний фонд, тож принцип обслуговування громадян змінився.

Про це йдеться в Telegram-каналі ПФУ.

Що відомо про зміни

Наразі Пенсійний фонд України активно розвиває напрямок надання послуг громадянам дистанційно. Зробити це можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Просто перейдіть за посиланням тут.

Для спрощення доступу розроблено і спеціальний мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Особисто відвідати ПФУ можна за принципом екстериторіальності

"Якщо ж користувач послуг Пенсійного фонду України бажає відвідати Фонд особисто, він може зробити це там, де зручно: обслуговування за принципом екстериторіальності стало для органів Пенсійного фонду України буденністю, звичною справою", - говориться в повідомленні ПФУ.

Таким чином, якщо людина зареєстрована в одному місці, а хоче скористатись послугами Пенсійного фонду України в іншому, - не існує жодних перепон: їй можуть надати послугу в обраному сервісному центрі Фонду.

Адреси сервісних центрів ПФУ можна знайти тут.

До сервісного центру Пенсійного фонду України можна звернутися з таких питань:

  • призначення/перерахунок пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
  • зміни способу виплати;
  • відновлення/припинення виплати;
  • переводу виплат за новим місцем проживання;
  • консультацій та роз’яснень чинного законодавства;
  • видання довідок про розмір пенсії, перебування на обліку;
  • видачі пенсійних посвідчень;
  • надання відомостей із реєстру застрахованих осіб;
  • оформлення допомоги на поховання тощо

Раніше українцям назвали середній вік виходу на пенсію.

Крім того читайте, як дізнатися розмір майбутньої пенсії.

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Пенсії