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Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: простая инструкция

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Пятница 20 мая 2022 20:00
Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: простая инструкция Как рассчитать будущую пенсию (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Каждый совершеннолетний украинец имеет возможность узнать размер будущей пенсионной выплаты, на которую он заработал на момент расчета в "Пенсионном калькуляторе".

Об этом говорится на официальной странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Как работает пенсионный калькулятор

Пенсионный калькулятор - это эффективный и полезный сервис, которым можно воспользоваться в онлайн-режиме, и в несколько кликов узнать о размере будущей пенсии.

Как же воспользоваться сервисом "Пенсионный калькулятор". Очень просто. Смотрите инструкцию ниже.

Для начала нужно зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи.

Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: простая инструкция

Там выбрать алгоритм расчета пенсии - как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста.

Далее следует ввести данные о трудовой деятельности - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка.

Выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

И в финале пересмотреть данные относительно размера будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета.

Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Их можно просмотреть в любое время.

Недавно мы писали, что размер пенсии можно проверить с помощью смартфона.

Кроме этого некоторым украинцам повысили пенсии на 1,5 тысячи.

Также читайте о том, кто из украинцев получит двойное зачисление стажа к пенсии.

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