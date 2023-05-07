В Пенсионном фонде сделали важное заявление, касающееся всех пенсионеров

Из-за войны в Украине многие пенсионеры потеряли доступ к услугам, предоставляемым Пенсионным фондом, поэтому принцип обслуживания граждан изменился.
Об этом говорится в Telegram-канале ПФУ.
Пенсионный фонд Украины активно развивает направление предоставления услуг гражданам дистанционно. Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Просто перейдите по ссылке здесь.
Для упрощения доступа разработано и специальное мобильное приложение "Пенсионный фонд".
"Если же пользователь услуг Пенсионного фонда Украины желает посетить Фонд лично, он может сделать это там, где удобно: обслуживание по принципу экстерриториальности стало для органов Пенсионного фонда Украины обыденностью, обычным делом", - говорится в сообщении ПФУ.
Таким образом, если человек зарегистрирован в одном месте, а хочет воспользоваться услугами Пенсионного фонда Украины в другом, - нет никаких препятствий: ему могут предоставить услугу в выбранном сервисном центре Фонда.
Адреса сервисных центров ПФУ можно найти здесь.
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