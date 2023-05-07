В Пенсионном фонде сделали важное заявление, касающееся всех пенсионеров

Что известно об изменениях

Пенсионный фонд Украины активно развивает направление предоставления услуг гражданам дистанционно. Сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Просто перейдите по ссылке здесь.

Для упрощения доступа разработано и специальное мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Лично посетить ПФУ можно по принципу экстерриториальности

"Если же пользователь услуг Пенсионного фонда Украины желает посетить Фонд лично, он может сделать это там, где удобно: обслуживание по принципу экстерриториальности стало для органов Пенсионного фонда Украины обыденностью, обычным делом", - говорится в сообщении ПФУ.

Таким образом, если человек зарегистрирован в одном месте, а хочет воспользоваться услугами Пенсионного фонда Украины в другом, - нет никаких препятствий: ему могут предоставить услугу в выбранном сервисном центре Фонда.

Адреса сервисных центров ПФУ можно найти здесь.

В сервисный центр Пенсионного фонда Украины можно обратиться по следующим вопросам: