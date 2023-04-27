Стрімко зменшується: українцям назвали середній вік виходу на пенсію

В Україні на пенсію за віком можуть відправлятися чоловіки та жінки по досягненню 60, 63 або 65 років, а деяка категорія громадян може вирушати на заслужений відпочинок та отримувати виплати достроково. Середній вік виходу на пенсію становить 53,8 року.

Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Посадовці звернули увагу на тенденцію поступового старіння українського населення, що разом із різким зростанням рівня безробіття та міграції людей через широкомасштабну війну РФ проти України негативно впливає на можливості пенсійної системи України (солідарної), яка є збитковою.

Як свідчать дані міністерства соціальної політики, в Україні кількість одержувачів пенсій на початок 2023 року становила 10 687 921 особу.

В уряді розповіли, що у зв'язку зі збільшенням кількості громадян, які мають право на достроковий догляд на пенсію (отримувачі пенсії у разі втрати годувальника, отримувачі пенсій з інвалідності, учасники бойових дій та ін.), середній вік виходу на пенсію "стрімко зменшується".

У Мінсоцполітики назвали середній вік виходу на пенсію - 53,8 року, та зазначили, що така тенденція "збільшує навантаження" на солідарну систему пенсійного страхування.

Що стосується відправки на відпочинок громадян різних категорій, то середня вікова лінійка виглядає так :

одержувачі пенсії (всі) - середній вік виходу на пенсію 53,8 року;

отримувачі пенсії за віком - 59 років;

отримувачі пенсії з інвалідності - 47,9 року;

отримувачі пенсії у разі втрати годувальника - 32,9 року;

одержувачі пенсії за вислугу років - 52,7 року;

судді - 52,7 року.

Чиновники водночас розповіли про підвищення суми пенсійних виплат останніми роками та запровадження доплати до пенсій за віком. Так, у 2023 році:

пенсіонери, яким виповнилося 80 років та більше, продовжать отримувати доплату у розмірі до 570 гривень;

пенсіонери віком 75-80 років - у розмірі до 456 гривень;

пенсіонери віком 70-75 років - у розмірі до 300 гривень.

"Завдяки цим заходам орієнтовно 4 мільйони пенсіонерів отримують пенсію у розмірі від 3 до 4 тисяч гривень", - сказала очільниця директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентина Кудін.

Чиновники вказали на важливість запровадження та функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення, адже з початку анонсування пенсійної реформи минуло понад 18 років.