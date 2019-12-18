Пенсия в Украине: кто может оформить выплаты уже в 50 лет

Пенсию в Украине оформляют с определенного возраста и для женщин это ранее составляло 55 лет, для мужчин – 60 лет. В 2011 году начался постепенный переход и к 2021 году возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет. Однако, есть категории женщин, которые могут уйти на заслуженный отдых немного раньше – в 50 лет.

Как сообщили в Пенсионном Фонде Украины, такими льготами могут воспользоваться украинки, у которых есть дети-инвалиды, которых они воспитывали до шести лет.

Для таких женщин требуется еще одно необходимое условие, кроме наличия детей-инвалидов, это – 15 лет трудового стажа.

Чтобы оформить пенсию в 50 лет, женщинам необходимо подать такие документы:

удостоверение получателя социальной помощи, справку из органа, назначающего пособие за весь период начисления средств;

выписка из акта осмотра МСЭК и медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее, что ребенок действительно инвалид с детства;

из документов ребенка необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

Стоит отметить, что к числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Также раньше на пенсию могут выйти такие категории: