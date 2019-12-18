Пенсія в Україні: хто може оформити виплати вже у 50 років

Пенсію в Україні оформляють з певного віку і для жінок це раніше становило 55 років, для чоловіків – 60 років. У 2011 році розпочався поступовий перехід і до 2021 року вік виходу на пенсію для жінок становитиме 60 років. Однак, є категорії жінок, які можуть піти на заслужений відпочинок трохи раніше – в 50 років.

Як повідомили в Пенсійному Фонді України, такими пільгами можуть скористатися українки, у яких є діти-інваліди, яких вони виховували до шести років.

Для таких жінок є ще одна необхідна умова, крім наявності дітей-інвалідів, це – 15 років трудового стажу.

Щоб оформити пенсію в 50 років, жінкам необхідно подати такі документи:

посвідчення отримувача соціальної допомоги, довідку з органу, що призначає допомогу за весь період нарахування коштів;

виписка з акта огляду МСЕК та медичний висновок установи охорони здоров'я, який підтверджує, що дитина дійсно інвалід з дитинства;

з документів дитини необхідно надати паспорт або свідоцтво про народження

Варто відзначити, що до числа дітей з інвалідністю з дитинства належать підлітки з інвалідністю у віці до 16 років.

Також раніше на пенсію можуть вийти такі категорії: