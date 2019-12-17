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Пенсии увеличат в два раза: украинцам готовят невероятный сюрприз

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 09:29
Пенсии увеличат в два раза: украинцам готовят невероятный сюрприз
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине могут значительно повыситься уже в 2020 году

Пенсии в Украине в 2020 году вырастут в два раза, если депутаты Верховной Рады примут новый законопроект. Речь идет об увеличении минимальной ставки пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста.

Законопроект № 2575 зарегистрирован в Раде 12 декабря 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Эта статья предусматривает, что по достижении 65 лет у мужчин и 60-ти женщин (с 2021 года) при наличии 35 и 30 лет страхового стажа, им начисляется минимум, который равен прожиточному минимуму в Украине. Остальные надбавки уже начисляются индивидуально и зависят от стажа и других факторов.

В объяснительной записке к законопроекту № 2575 говорится, что минимальная пенсия в 1638 гривны не может удовлетворить реальную потребность пожилого человека в лекарствах, еды, оплате коммунальных услуг.

Если такой законопроект будет принят, то с 1 июня 2020 года минимум для пенсионеров по возрасту будет составлять удвоенный размер минимальной пенсии после 1 декабря 2019 года (1638 грн), то есть 3276 гривен.

Напомним, что с 1 декабря минимальная пенсия увеличилась на 74 гривны с 1564 до 1638 грн.

К слову, Владимир Зеленский нет так давно заявил, что пенсионеры в возрасте от 80-ти лет в 2020-м году получат прибавку от 400 до 1100 гривен. На эти потребности заложено уже 13 миллиардов гривен. Кроме того, такие "бонусы" в будущем будут предусмотрены для категорий 75+ и 70+.

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