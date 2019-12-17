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Пенсии в Украине: какие категории могут получить существенную надбавку

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 12:50
Пенсии в Украине: какие категории могут получить существенную надбавку
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине могут дополнительно получать некоторые категории граждан

Пенсии в Украине после смерти кормильца могут получать некоторые категории граждан. В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на получение таких выплат, и на какой срок они начисляются.

В некоторых случаях пенсию назначают нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца. На такое пособие имеют право претендовать те, кто был на полном содержании умершего члена семьи, получал от него постоянную помощь, которая являлась основным средством к существованию.

Кто имеет право на такие выплаты:

  • один из супругов, отец, мать - если у них есть инвалидность или они достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж;
  • дети умершего кормильца - до 18-ти лет или больше, если у них есть инвалидность (если они стали такими до достижения 18-ти лет);
  • дети, учащиеся на дневной форме в ПТУ, ВНЗ и так далее до конца учебы, но не позже достижения ими 23-х лет;
  • дети-сироты до достижения 23 лет независимо от того, они учатся или нет;
  • один из родителей, брат/сестра, бабушка/дедушка умершего кормильца, если они нетрудоустроенны и ухаживают за ребенком или детьми кормильца до достижения ими 8 лет.

Размер пенсии после утраты кормильца

Сумма выплат в случае утраты кормильца равняется половине пенсии по возрасту умершего (для одного нетрудоспособного), полной пенсии по возрасту для двух или более нетрудоспособных лиц.

На какой период назначается пенсия

Пенсия по утрате кормильца назначается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным (по возрасту или по состоянию здоровья).

Члены семьи, достигшие пенсионного возраста, могут получать такую пенсию пожизненно.

Стоит отметить, что пенсия на двух и более членов семьи назначается общая, но если один из получателей выплат захочет отдельно получать долю, то он должен оформить соответствующее обращение в ПФУ.

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