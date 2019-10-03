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Пенсія в Україні: які зміни чекають на українців найближчим часом

STYLERЖиття    03.10.2019 - 15:31
Пенсія в Україні: які зміни чекають на українців найближчим часом
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні можуть істотно змінитися

Пенсії в Україні будуть суттєво видозмінюватися в найближчі кілька років. На даний момент на розгляді знаходиться законопроект, який дозволить знизити пенсійний вік для жінок до 55 років, за умови, що є стаж роботи не менше 30 років. Деякі експерти вважають, що не варто знижувати пенсійний вік, так як це призведе до збільшення пенсіонерів в Україні, а відповідно – до дефіциту в Пенсійному фонді.

Проте, ухвалою Конституційного суду, деякі категорії українців можуть розраховувати на більш ранній вихід на пенсію. Це стосується працівників льотного і льотно-випробувального складу – їм можна виходити на пенсію до 50 років. А також працівники сфери медицини, освіти, соціального забезпечення, театрально-концертних та інших видовищних категорій – їм можна буде вийти до 55 років.

Накопичувальна система пенсій стартує в Україні не раніше 2023 року. Таку думку висловив голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв в інтерв'ю для LIGA.net. Він зазначив, що на даний момент є багато перешкод для запуску накопичувальної пенсії.

"Другий рівень – це один з пунктів програми президента Зеленського. Але його запуск – це точно не питання найближчої перспективи. Поки ми працюємо над законопроектом, але що я точно можу сказати, що запуск другого рівня не може відбутися раніше 1 січня 2023 року. Такий орієнтир ми на даний момент закладаємо в законопроект. Потрібен час, щоб побудувати інфраструктуру, привести в порядок ринок НПФ і вирішити бюджетні питання. Враховуючи демографічну ситуацію в Україні, потрібно розуміти, що перший рівень у нас буде залишатися дотаційним ще дуже довго. Тому критично важливо починати думати про додаткові заощадження вже зараз", - зазначив Хромаєв.

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